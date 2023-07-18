Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Didik Rafathar dan Rayyanza, Nagita Slavina Utamakan Ilmu Agama

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:35 WIB
Didik Rafathar dan Rayyanza, Nagita Slavina Utamakan Ilmu Agama
RANS Family, (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

SEBAGAI ibu dari dua orang anak, Nagita Slavina punya kurikulum tersendiri dalam mendidik anak-anaknya hingga bisa tumbuh besar menjadi orang dewasa.

Dalam perbincangan dengan sang ibu, Rieta Amilia, Nagita mengungkapkan ada hal utama yang menjadi fokusnya dalam mengurus dan mendidik Rafathar dan Rayyanza Ahmad. 

Nagita menyebut, menurutnya ilmu agama sangat penting untuk ditanamkan kepada Rafathar mau pun Rayyanza sedari dini.

"Agama itu penting banget, itu pondasi. Kalau dari kecil sudah banyak diajarin soal agama, walaupun gimana-gimana, ada takut sama yang di Atas," kata Nagita Slavina, dikutip dari channel  YouTube Noice, Selasa (18/7/2023).

(Foto: Instagram RaffiNagita1717)

Nagita berharap, dengan memiliki bekal ilmu pendidikan agama yang mumpuni, ia berharap dalam hidupnya, Rafathar dan Rayyanza setidaknya tahu kapan harus berhenti ketika sesuatu sudah semakin berlebihan.

"Jadi itu bisa jadi rem, inginnya nanti anak -anak punya rem," lanjut istri Raffi Ahmad tersebut.

Halaman:
1 2
      
