Diklaim Punya Kekayaan Bersih hingga Rp14 Miliar, Inikah Sosok Pengemis Terkaya di Dunia?

BAGAIMANA rasanya Anda jika mendengar bahwa seorang pengemis, yang dikira miskin ternyata punya penghasilan besar setiap bulannya?

Inilah yang terjadi pada sosok Bharat Jain, seorang pengemis di India yang menghabiskan hari-harinya meminta uang receh kepada orang-orang di jalan-jalan Mumbai. Mengutip laporan Oddity Central, Selasa (18/7/2023) ia bahka dijuluki pengemis terkaya di dunia oleh media India yang mengklaim dirinya bernilai lebih dari USD1juta atau sekira Rp14,9miliar.

Sementara banyak orang di India bekerja keras berjam-jam setiap hari untuk beberapa ratus rupee, Bharat Jain sebagai pengemis dilaporkan menghasilkan antara 2000 dan 2500 Rupee setiap harinya hanya dengan mengemis uang meminta bantuan dari orang-orang yang murah hati.

Disebutkan lebih lanjut, sehari-hari Jain biasanya memang ‘mangkal’ untuk mengemis di titik-titik sibuk kota Mumbai, mulai dari stasiun kereta Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) atau Azad Maidan selama bertahun-tahun.

BACA JUGA: