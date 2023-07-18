5 Rekomendasi Suplemen Untuk Immune Booster, Wajib Dicoba!

Jakarta - Immune booster menjadi penunjang dalam memelihara sistem kekebalan tubuh dengan cepat dan efektif. Sistem kekebalan tubuh yang terjaga dengan baik, dapat melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit.

Selain dengan berolahraga teratur, makan-makanan bergizi seimbang, dan tidur yang cukup, mengonsumsi suplemen juga dapat menjadi alternatif untuk immune booster Anda. Suplemen dapat membantu memelihara dan meningkatkan sistem imun tubuh Anda.

Suplemen merupakan produk yang mengandung satu atau lebih vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan serat. Suplemen dapat berupa produk alami yang dikemas dalam bentuk tablet, pil, kapsul, kapsul lunak atau cairan.

Perlu diingat bahwa Suplemen bukan pengganti makanan sepenuhnya, kita tetap perlu mengonsumsi berbagai macam makanan sehat. Suplemen juga tidak seperti obat, suplemen tidak ditujukan untuk mengatasi, mendiagnosa, mencegah, atau menyembuhkan penyakit, ya.

Saat ini sudah banyak sekali berbagai suplemen yang mudah Anda dapatkan di pasaran. Sederet suplemen ini dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh Anda, agar tidak mudah sakit dan tertular virus. Yuk, langsung saja disimak 5 rekomendasi suplemen untuk immune booster Anda:

1. Curvit