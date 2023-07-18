Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Vlogger Beri Bingkisan Serba Barbie untuk Para Driver Ojol, Ada Boneka hingga Sandal Jepit Pink!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |10:30 WIB
Viral Vlogger Beri Bingkisan Serba Barbie untuk Para Driver Ojol, Ada Boneka hingga Sandal Jepit Pink!
Vlogger Aulion bagi-bagi paket serba pink Barbie, (Foto: Twitter @aulion)
A
A
A

MOMEN jelang perilisan film live action Barbie, dirayakan dengan berbagai cara oleh banyak orang. Momen ini membuat warna-warna dan ikon khas Barbie mendadak hits dan banyak digunakan warganet.

Salah satunya yang tengah ramai jadi buah bibir di linimasa Twitter satu ini, ide unik dari vlogger sekaligus pemilik akun Twitter bernama @aulion diketahui tengah viral. Lewat akun Twitter miliknya, Aulion terlihat sengaja mempersiapkan bingkisan kecil cenderamata yang boleh diambil secara gratis oleh para kurir paket atau driver ojek online.

Bikin tak biasa, dalam cuitan yang sudah memperoleh 1 juta kali penayangan tersebut, terlihat semua bingkisan yang terdiri dari boneka Barbie, bedak bayi,   tas wanita, sandal jepit, aneka jajanan-makanan kecil, dompet, hingga produk keperluan rumah tangga yang disusun dalam rak tersebut semuanya serba berwana pink khas Barbie.

Tak hanya isinya, Aulion juga menyulap rak tempat penyimpanan itu bernuansa pink khas Barbie. Ada pula beberapa sticker untuk semakin memperkuat nuansa Barbie di beberapa sudut. 

(Foto: Twitter @aulion) 

“Jajanan kurir, but make it a little bit Barbie,” tulis @aulion, dikutip Selasa (18/7/2023)

