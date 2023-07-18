Ini Arti Nama Anak Pertama Lindsay Lohan, Diambil dari Bahasa Arab!

AKTRIS terkenal Hollywood, Lindsay Lohan tengah berbahagia dengan status barunya sebagai seorang ibu. Bintang film Herby and the Fully Loaded tersebut diberitakan baru saja melahirkan anak pertamanya, hasil buah cintanya bersama sang suami, Bader Shammas.

Melansir Cosmopolitan, Selasa (18/7/2023) anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan Lindsay tersebut diberi nama Luai Shammas. Nama tersebut diambil Lindsay dan sang suami dari bahasa Arab, ynag memiliki arti berarti perisai atau pelindung.

Sesaat sebelum melahirkan, lewat akun Instagram pribadinya, @lindsaylohan, aktris Mean Girls itu juga sempat membagikan momen jelang persalinannya. Dalam unggahan itu, ia memerlihatkan potret sebuah baju bayi dengan tulisan coming soon.

“Kita diberkati dan sangat semangat,” tulis Lindsay.

(Foto: Instagram @lindsaylohan)

Sebagai informasi, Lindsay Lohan dan Bader Shammas memutuskan menikah pada 2022 setelah berpacaran selama tiga tahun. Pernikahan itu mereka umumkan ketika perancang busana tersebut sedang ulang tahun yang ke-36. Lindsay dan Bader yang punya darah keturunan Arab Saudi itu pun menetap di Dubai dan menjalani kehidupan di sana.

