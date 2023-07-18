Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Arti Nama Anak Pertama Lindsay Lohan, Diambil dari Bahasa Arab!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:30 WIB
Ini Arti Nama Anak Pertama Lindsay Lohan, Diambil dari Bahasa Arab!
Lindsay Lohan, (Foto: Instagram @lindsaylohan)
A
A
A

AKTRIS terkenal Hollywood, Lindsay Lohan tengah berbahagia dengan status barunya sebagai seorang ibu. Bintang film Herby and the Fully Loaded tersebut diberitakan baru saja melahirkan anak pertamanya, hasil buah cintanya bersama sang suami, Bader Shammas.

Melansir Cosmopolitan, Selasa (18/7/2023) anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan Lindsay tersebut diberi nama Luai Shammas. Nama tersebut diambil Lindsay dan sang suami dari bahasa Arab, ynag memiliki arti berarti perisai atau pelindung.

Sesaat sebelum melahirkan, lewat akun Instagram pribadinya, @lindsaylohan, aktris Mean Girls itu juga sempat membagikan momen jelang persalinannya. Dalam unggahan itu, ia memerlihatkan potret sebuah baju bayi dengan tulisan coming soon.

“Kita diberkati dan sangat semangat,” tulis Lindsay.

(Foto: Instagram @lindsaylohan) 

Sebagai informasi, Lindsay Lohan dan Bader Shammas memutuskan menikah pada 2022 setelah berpacaran selama tiga tahun. Pernikahan itu mereka umumkan ketika perancang busana tersebut sedang ulang tahun yang ke-36. Lindsay dan Bader yang punya darah keturunan Arab Saudi itu pun menetap di Dubai dan menjalani kehidupan di sana.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement