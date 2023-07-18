Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Cara Merawat Rambut Panjang agar Tak Mudah Rontok, Sehat dan Berkilau!

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |10:00 WIB
4 Cara Merawat Rambut Panjang agar Tak Mudah Rontok, Sehat dan Berkilau!
Cara Merawat rambut panjang (Foto: Timesofindia)
SEBAGIAN orang memilih untuk memelihara rambut panjang, agar terlihat indah dan semakin mempercantik penampilannya. Namun tak semua bisa merawatnya dengan baik, sehingga rambut jadi rontok tak terawat.

Merawat rambut panjang memang tidak mudah. Tapi Anda bisa mengikuti tips ini, supaya rambut Anda tetap terawat dan sehat. Seperti dilansir dari laman Times of India, Selasa (18/7/2023). 

1. Pakai Kondisioner

Perawatan Rambut

Jika diperhatikan, bagian dekat akar dan ujung rambut terlihat berbeda. Hal ini karena ujung rambut Anda biasanya tidak mendapatkan nutrisi yang sempurna dan baik.

Oleh karenanya, memberikan kondisioner setelah keramas sangatlah dianjurkan. Apalagi bagi yang memiliki rambut panjang, maka merawatnya dengan teliti merupakan keharusan.

2. Menyisirnya Setiap Malam

Mungkin Anda pernah mendengar, bahwa menyisir rambut setiap hari akan memicu kerontokkan. Namun apabila menggunakan sisir yang tepat, seperti dari bulu, maka rambut tidak akan mudah patah atau rontok.

Anda dapat menyisir rambut sebelum tidur. Ini akan membuat masa pertumbuhan rambut lebih cepat.

3. Pijat dengan Minyak

Tak hanya menggunakan kondisioner. Pijatlah rambut Anda dengan minyak hangat, di mana akan membuat rambut jadi sehat dan terawat.

Anda bisa memakai minyak kelapa, zaitun, atau lavender untuk memberikan kilau indah pada rambut, dan membantu rambut Anda tumbuh lebih baik.

