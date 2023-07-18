Nuansa Serba Pink, Serunya Bermain di Barbie Dream House Jakarta

NEO Soho Central Park, Jakarta Barat memiliki wahana Barbie Dream House yang bisa memanjakan para penggemar boneka berbie. Ini jadi momen yang pas mengingat bulan ini juga bakal taya film Berbie di bioskop.

Markom Manager Central Park dan Neo Soho, Dorothea Amanda mengatakan bahwa Barbie Dream House disambut antusias masyarakat penggemar berbie mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

BACA JUGA:

"Antusias para pengunjung sangat besar. Apalagi Barbie ini kan boneka yang sudah ada sejak dulu, jadi kami hadirkan untuk masyarakat atau pengunjung mall," katanya di Neo Soho Central Park, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2023).

Berikut ini beberapa agenda event Barbie bagi para pecinta boneka legendaris ini. Berikut tiga di antaranya:

Barbie Dream House

Barbie Dram House adalah rumah bernuansa serba pink ala Barbie. Ukurannya besar, sehingga Anda dapat memasukinya secara leluasa dan bisa menelusuri setiap sudutnya.

BACA JUGA:

Di dalam Barbie Dream House ini, Anda dapat mengunjungi rumah Barbie ini pada 7 Juli hingga 6 Agustus 2023 di Neo Atrium, Neo Soho Mall Central Park.

Berbagai aktivitas menarik bisa Anda lakukan di Barbie Dream House, seperti Barbie Beauty Bar, Ball Pit Pool beserta perosotannya, 2nd Floor Area untuk Barbie DJ lengkap dengan ornamen disco ball, dan juga Beach Area yang berisi payung, kursi pantai, dan juga pasir yang berwarna pink.