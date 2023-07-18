Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Pameran Seni Keren di Jakarta yang Bisa Traveler Nikmati sampai Oktober 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |00:04 WIB
6 Pameran Seni Keren di Jakarta yang Bisa Traveler Nikmati sampai Oktober 2023
Pameran Van Gogh Alive di Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat. (Foto: MPI/Kiki Oktaliani)
BAGI para penyuka seni, ada beberapa pameran karya seni di Jakarta yang bisa Anda kunjungi sampai Oktober 2023. Pameran tersebut memberi warna berbeda dengan penuh seni yang bisa menggugah hati dan memberi inspirasi.

Pameran seni tersebut tak hanya menarik dari sisi visual saja, tapi juga mengedukasi. Jadi bisa terhibur dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

So, berikut beberapa pameran seni di Jakarta yang hadir sampai empat bulan ke depan.

1. Somewhere, Elsewhere, Nowhere dan di sini, d.IlI

Pameran Somewhere, Elsewhere, Nowhere dan di sini, d.IlI masih berlangsung di Museum MACAN, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pameran digelar oleh Isabel dan Alfredo Aquilizan ini dipadukan dengan koleksi dari museum MACAN "di sini, d.l.l".

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang pameran ini silakan cek di situs museummacan.org

 Ilustrasi

Museum MACAN

2. Tabula Rasa By Artotel Suites Mangkuluhur

Pameran tunggal seniman Dedy Sufriadi berjudul Tabula Rasa digelar di Artspace-Lobby Floor, Artotel Suites Mangkuluhur, JaIan Gato Subroto Kav. 2-3, Semanggi, Jakarta sampai 31 Juli 2023 dan terbuku untuk publik.

Pameran menampilkan karya-karya kontemporer Dedy Sufriadi.

3. Cut the Mountain and Let it Fly

Pameran Cut the Mountain and Let it Fly digelar oleh ROH Projects yang menampilkan karya seniman asal Yogyakarta, Eko Nugroho.

Meninjau bahasa visual dan tafsir sosio-politik yang dibangun Eko, selama lebih dari dua dekade dalam presentasi ambisius karya multidisiplinnya. Pameran ini dibuka untuk umum tanggal 16 Juli - 13 Agustus 2023, di Studio ROH, JI. Surabaya 66, Jakarta.

