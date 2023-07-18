5 Tanda Kamu Butuh Detoks Gula, Salah Satunya Insomnia

SELAMA ini banyak orang suka berbagai jenis makanan dan minuman manis karena rasanya lezat dan enak. Oleh karena itu banyak orang menyukai minuman dan makanan manis yang mengandung banyak kalori.

The American Heart Association merekomendasikan agar wanita mengonsumsi tidak lebih dari 6 sendok teh atau 24 gram gula tambahan setiap hari, dan pria mengonsumsi tidak lebih dari 9 sdt, atau 36 g setiap hari.

Namun banyak orang yang suka makanan dan minuman manis. Jika terlalu banyak konsumsi manis, maka tak baik bagi kesehatan, termasuk bisa berisiko kena diabetes.

Nah, berikut 5 tanda tubuh perlu detoks gula dilansir Medicalnewstoday.

1. Lesu

Memang benar bahwa gula terurai menjadi karbohidrat, yang memasok energi ke dalam tubuh, kadar gula darah yang stabil hanya dapat dipertahankan selama kadar insulin terkendali. Kadar gula yang tidak terkontrol juga dapat berarti penurunan tingkat energi, yang dapat membuat Anda merasa lelah, kusam, mengantuk, dan mungkin lesu saat menjalani hari.

2. Kehilangan Fokus

Terlalu banyak gula sebenarnya dapat menyebabkan kadar gula darah naik, yang dikaitkan dengan menyebabkan sejumlah masalah kognitif dan mengganggu pemikiran sementara. Salah satunya kehilangan fokus.

3. Semakin gemuk

Konsumsi gula yang terlalu banyak dapat membuat berat badan meningkat alias makin gemuk. Sebab gula tinggi kalori.

Selain itu, konsumsi gula dapat meningkatkan kadar insulin dalam tubuh yang membuat tubuh jadi kebal dengan penambahan berat badan.

Hal ini berbeda dengan protein dan serat yang justru mampu menjaga fungsi pencernaan dan berat badan tubuh.