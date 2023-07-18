Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kapan Perawatan Anti-Penuaan Sebaiknya Dimulai? Ini Jawaban Dokter Kecantikan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:53 WIB
Kapan Perawatan Anti-Penuaan Sebaiknya Dimulai? Ini Jawaban Dokter Kecantikan
Perawatan anti-penuaan (Foto: Freepik)
A
A
A

DOKTER Spesialis Kulit dan Kelamin yang berfokus di bidang kecantikan dr. Dikky Prawiratama, M.Sc., Sp.KK menyarankan untuk melakukan perawatan anti-aging (antipenuaan) saat seseorang memasuki usia awal 30-an.

"Biasanya kalau memang untuk target anti-aging, akan saya sarankan itu pada awal 30-an sudah mulai diaplikasikan. Jadi, biar lebih bertahan lama saja," kata dokter lulusan Universitas Gadjah Mada itu.

 perawatan wajah

Dikutip dari Antara, Dokter Dikky menjelaskan, pada dasarnya manusia dalam setiap tahapan usia akan selalu mengalami proses penuaan. Akan tetapi, tubuh mampu mengompensasi proses penuaan hingga usia awal 20-an.

Setelah usia 30-an, biasanya permasalahan-permasalahan kulit mulai banyak bermunculan seperti kulit kendur, kulit berkerut, masalah pigmentasi kulit, dan sebagainya.

"Di sini maksudnya adalah sampai kapan tubuh itu mampu mengompensasi. Kompensasi ini biasanya terjadi itu sampai umur 20-an awal (kondisi kulit) masih oke. Usia 20-an awal, pesta sepanjang hari, besok kulitnya masih oke. Sekarang usia segini (30-an), begadang sedikit besoknya jerawatan," kata Dikky.

 BACA JUGA:

Dikutip dari Antara, dalam merawat kesehatan dan kecantikan kulit wajah, Dokter Dikky selalu menekankan pentingnya penerapan tiga pilar antara lain melakukan pembersihan, menggunakan pelembab, dan melindungi kulit dengan tabir surya. Pembersihan wajah dapat menggunakan produk dalam berbagai jenis sediaan seperti cleansing balm hingga facial wash.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
