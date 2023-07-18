Apakah Pasta Gigi Bisa Mengobati Luka Bakar?

SELAMA ini banyak orang yang terbakar sering mengoleskan pasta gigi guna mengobati luka bakar. Apalagi masyarakat memang sudah terbiasa dengan hal itu.

Apakah mitos atau fakta, kebiasaan mengoleskan pasta gigi untuk mengobati luka bakar ini dipercaya dapat membuat luka terasa dingin dan membuatnya lebih cepat sembuh.

Lalu, apakah mengoleskan pasta gigi bisa mengobati luka bakar?

Dilansir dari laman Rumah Sakit Hermina, saat digunakan, pasta gigi memang memberikan rasa segar dan sejuk di mulut. Rasa ini karena bahan yang dikandungnya, yaitu natrium fluorida, baking powder, dan mentol.

Nah, rasa segar dan dingin itulah yang membuat orang berpikir bahwa pasta gigi bisa digunakan sebagai pertolongan pertama pada kulit yang terbakar. Padahal, bahan-bahan tersebut bisa membuat luka bakar semakin parah.

Dengan kata lain, pasta gigi tidak bisa menyembuhkan luka bakar. Pasalnya, ketika pasta gigi dioleskan pada luka bakar, panasnya justru akan terperangkap di kulit.

Akibatnya, kerusakan kulit bisa lebih parah, meluas ke lapisan kulit yang lebih dalam, dan luka bakar bisa lebih lama sembuh. Juga, tangan Anda mungkin tidak bersih saat mengoleskan pasta gigi. Ini sebenarnya bisa menyebabkan peradangan pada luka bakar.

