Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Pasta Gigi Bisa Mengobati Luka Bakar?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:31 WIB
Apakah Pasta Gigi Bisa Mengobati Luka Bakar?
Pasta gigi (Foto: The conversation)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang yang terbakar sering mengoleskan pasta gigi guna mengobati luka bakar. Apalagi masyarakat memang sudah terbiasa dengan hal itu.

Apakah mitos atau fakta, kebiasaan mengoleskan pasta gigi untuk mengobati luka bakar ini dipercaya dapat membuat luka terasa dingin dan membuatnya lebih cepat sembuh.

 luka bakar

Lalu, apakah mengoleskan pasta gigi bisa mengobati luka bakar?

Dilansir dari laman Rumah Sakit Hermina, saat digunakan, pasta gigi memang memberikan rasa segar dan sejuk di mulut. Rasa ini karena bahan yang dikandungnya, yaitu natrium fluorida, baking powder, dan mentol.

Nah, rasa segar dan dingin itulah yang membuat orang berpikir bahwa pasta gigi bisa digunakan sebagai pertolongan pertama pada kulit yang terbakar. Padahal, bahan-bahan tersebut bisa membuat luka bakar semakin parah.

Dengan kata lain, pasta gigi tidak bisa menyembuhkan luka bakar. Pasalnya, ketika pasta gigi dioleskan pada luka bakar, panasnya justru akan terperangkap di kulit.

 BACA JUGA:

Akibatnya, kerusakan kulit bisa lebih parah, meluas ke lapisan kulit yang lebih dalam, dan luka bakar bisa lebih lama sembuh. Juga, tangan Anda mungkin tidak bersih saat mengoleskan pasta gigi. Ini sebenarnya bisa menyebabkan peradangan pada luka bakar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/519/3128000//2_warga_batu_luka_bakar_serius_usai_racikan_petasannya_meledak-C5Sz_large.jpg
2 Warga Malang Luka Bakar Serius Usai Racikan Petasannya Meledak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement