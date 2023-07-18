Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

China Catatkan Rekor Suhu Panas, Ini 3 Gejala Dehidrasi yang Perlu Diketahui!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |10:46 WIB
China Catatkan Rekor Suhu Panas, Ini 3 Gejala Dehidrasi yang Perlu Diketahui!
Suhu panas (Foto: Global affairs)
A
A
A

SUHU panas melanda sejumlah negara secara bergantian, dari Thailand, hingga kini China. Bahkan sebuah kota terpencil di China bagian barat laut mencatat suhu melampaui 52 derajat Celsius.

Terjadinya suhu panas di wilayah Asia akibat tren pemanasan global dan perubahan iklim.

suhu panas

Dengan kondisi panas semacam ini, bisa memicu seseorang mengalami dehidrasi. Berikut gejalanya antara lain rasa haus yang ekstrim, kurang buang air kecil, urin berwarna gelap, kelelahan, pusing, dan kebingungan.

Melansir dari Cleveland Clinic menjelaskan dehidrasi memiliki tingkatan gejala yaitu,

1. Ringan

Kondisi seseorang hanya perlu mengambil lebih banyak cairan secara oral (melalui mulut). Seperti minum air, tetapi ganti cairan dengan minuman mengandung elektrolit, jika mengalami keringat berlebih atau kehilangan cairan akibat muntah dan diare.

 

2. Sedang

Gejala sedang dari dehidrasi ini, umumnya membutuhkan infus (hidrasi intravena). Anda akan mendapatkan perawatan darurat, ruang gawat darurat, atau di rumah sakit.

3. Parah

Kondisi dehidrasi terakhir yaitu berat/parah segera untuk menemui penyedia layanan kesehatan, jika gejala dehidrasi sudah parah, seperti kulit kering atau bersisik, sembelit, kelelahan konstan, kelemahan otot yang berkelanjutan dan sering sakit kepala, dll. Hubungi dokter atau pergi ke ruang gawat darurat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180731//daftar_utang_negara-48DJ_large.jpg
Daftar 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180724//ilustrasi-MNsD_large.jpg
Gara-Gara EV, Permintaan BBM China Malah Turun Selama Liburan Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/15/3180661//porsche_panamera_gts-X6NF_large.jpg
Viral, Gym Ini Janjikan Porsche Panamera GTS bagi yang Turun Berat Badan 50 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/16/3180644//china_mengirim_tiga_astronot_pada_misi_shenzhou_21-aeQR_large.jpg
China Kirim Astronot Termudanya ke Stasiun Luar Angkasa Tiangong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179451//kemenkum-d9EQ_large.jpg
Menkum Bertemu Perwakilan China-Asean di Xi’an, Galang Dukungan Inisiasi RI soal Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/15/3179223//mobil_listrik_wm_motor_ex5-F4HA_large.jpg
5 Merek Mobil Listrik Asal China yang Gagal Total
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement