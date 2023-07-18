China Catatkan Rekor Suhu Panas, Ini 3 Gejala Dehidrasi yang Perlu Diketahui!

SUHU panas melanda sejumlah negara secara bergantian, dari Thailand, hingga kini China. Bahkan sebuah kota terpencil di China bagian barat laut mencatat suhu melampaui 52 derajat Celsius.

Terjadinya suhu panas di wilayah Asia akibat tren pemanasan global dan perubahan iklim.

Dengan kondisi panas semacam ini, bisa memicu seseorang mengalami dehidrasi. Berikut gejalanya antara lain rasa haus yang ekstrim, kurang buang air kecil, urin berwarna gelap, kelelahan, pusing, dan kebingungan.

Melansir dari Cleveland Clinic menjelaskan dehidrasi memiliki tingkatan gejala yaitu,

1. Ringan

Kondisi seseorang hanya perlu mengambil lebih banyak cairan secara oral (melalui mulut). Seperti minum air, tetapi ganti cairan dengan minuman mengandung elektrolit, jika mengalami keringat berlebih atau kehilangan cairan akibat muntah dan diare.

2. Sedang

Gejala sedang dari dehidrasi ini, umumnya membutuhkan infus (hidrasi intravena). Anda akan mendapatkan perawatan darurat, ruang gawat darurat, atau di rumah sakit.

3. Parah

Kondisi dehidrasi terakhir yaitu berat/parah segera untuk menemui penyedia layanan kesehatan, jika gejala dehidrasi sudah parah, seperti kulit kering atau bersisik, sembelit, kelelahan konstan, kelemahan otot yang berkelanjutan dan sering sakit kepala, dll. Hubungi dokter atau pergi ke ruang gawat darurat.