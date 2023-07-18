Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Diabaikan, Flu Juga Bisa Timbulkan Komplikasi!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |07:47 WIB
Jangan Diabaikan, Flu Juga Bisa Timbulkan Komplikasi!
Flu (Foto: New atlas)
A
A
A

MASYARAKAT seringkali meremehkan penyakit flu atau influenza. Saat masyarakat mulai bersin-bersin, pusing, badan meriang dan sedikit demam, hingga diare, sebagian dari mereka tak menanggapinya terlalu serius.

Padahal, tak semua penyakit dengan gejala flu bisa tuntas hanya dengan obat saja.

 flu

Diketahui, flu merupakan salah satu infeksi virus yang bisa menjurus berbagai penyakit lain. Mulai dari gejala penyakit ringan hingga komplikasi penyakit berat.

"Tercatat setidaknya ada 290.000-650.000 orang yang meninggal akibat virus influenza. Hal ini bisa terjadi ketika penyakit influenza telah mencapai tahap komplikasi," demikian pernyataan World Health Organization (WHO).

Ada berbagai jenis komplikasi flu, mulai dari yang ringan hingga berat. Center of Disease Control and Prevention menyebut, ada berbagai jenis komplikasi flu seperti pneumonia, infeksi telinga, infeksi sinus, atau kondisi yang jauh lebih serius, seperti gagal jantung kongestif, asma, atau diabetes.

"Semua punya risiko untuk terkena komplikasi flu. Namun, orang dengan usia lanjut (65 tahun ke, atas), orang dengan kondisi medis kronis seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung, wanita hamil, dan anak-anak di bawah 5 tahun memiliki risiko terbesar untuk terkena komplikasi, flu," kata CDC.

 BACA JUGA:

Lantas, bagaimana cara mencegah terjadinya komplikasi flu?

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya flu. Menurut WHO, cuci tangan secara rutin dan menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan tisu, menjadi beberapa cara mencegah flu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      

