5 Gejala Kanker Kelenjar Getah Bening, Salah Satunya Bengkak!

SELAMA ini banyak orang awam yang masih belum paham kanker kelenjar getah bening. Padahal itu merupakan salah satu penyakit yang berbahaya.

Namun hingga kini, memang masih belum diketahui secara pasti kenapa sel limfosit bisa mengganas yang menyebabkan terjadinya kanker kelenjar getah bening.

Lalu apa saja gejala kanker getah bening?

Dikutip dari Siloam Hospitals, berikut ini gejala kanker getah bening,

1. Pembengkakan kelenjar getah bening

Terjadi pembengkakan organ sistem limfatik tersebut. Sel limfosit yang berkembang secara tidak normal akan menumpuk dan membuat kelenjar getah bening membengkak. Pembengkakan kelenjar getah bening ini umumnya berbentuk bulat, bergerak ketika disentuh, terasa lunak, dan cenderung tidak terasa sakit.

Meski demikian, ada pasien yang mengeluhkan rasa sakit pada benjolan ini terutama setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Anda bisa mendeteksi pembengkakan kelenjar getah bening tersebut di sekitar leher, selangkangan, dan bagian bawah ketiak. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pembengkakan kelenjar getah bening diakibatkan oleh kanker.

2. Demam

Gejala selanjutnya dari kanker kelenjar getah bening adalah demam. Sebab, kanker kelenjar getah bening tersebut akan menghasilkan zat kimia terlarut darah yang membuat suhu tubuh meningkat. Demam sebagai gejala kanker kelenjar getah bening juga bisa membuat penderitanya berkeringat di malam hari secara berlebihan.

3. Penurunan berat badan drastis

Apabila kanker kelenjar getah bening sudah cukup ganas, penurunan berat badan secara drastis tanpa alasan tertentu menjadi salah satu gejalanya. Gejala ini karena tubuh akan menggunakan energi banyak untuk melawan sel-sel kanker yang ada.

