Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH
98

5 Gejala Kanker Kelenjar Getah Bening, Salah Satunya Bengkak!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:50 WIB
5 Gejala Kanker Kelenjar Getah Bening, Salah Satunya Bengkak!
Demam akibat kanker (Foto: Medical news today)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang awam yang masih belum paham kanker kelenjar getah bening. Padahal itu merupakan salah satu penyakit yang berbahaya.

Namun hingga kini, memang masih belum diketahui secara pasti kenapa sel limfosit bisa mengganas yang menyebabkan terjadinya kanker kelenjar getah bening.

 demam

Lalu apa saja gejala kanker getah bening?

Dikutip dari Siloam Hospitals, berikut ini gejala kanker getah bening,

1. Pembengkakan kelenjar getah bening

Terjadi pembengkakan organ sistem limfatik tersebut. Sel limfosit yang berkembang secara tidak normal akan menumpuk dan membuat kelenjar getah bening membengkak. Pembengkakan kelenjar getah bening ini umumnya berbentuk bulat, bergerak ketika disentuh, terasa lunak, dan cenderung tidak terasa sakit.

Meski demikian, ada pasien yang mengeluhkan rasa sakit pada benjolan ini terutama setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Anda bisa mendeteksi pembengkakan kelenjar getah bening tersebut di sekitar leher, selangkangan, dan bagian bawah ketiak. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pembengkakan kelenjar getah bening diakibatkan oleh kanker.

2. Demam

Gejala selanjutnya dari kanker kelenjar getah bening adalah demam. Sebab, kanker kelenjar getah bening tersebut akan menghasilkan zat kimia terlarut darah yang membuat suhu tubuh meningkat. Demam sebagai gejala kanker kelenjar getah bening juga bisa membuat penderitanya berkeringat di malam hari secara berlebihan.

 BACA JUGA:

3. Penurunan berat badan drastis

Apabila kanker kelenjar getah bening sudah cukup ganas, penurunan berat badan secara drastis tanpa alasan tertentu menjadi salah satu gejalanya. Gejala ini karena tubuh akan menggunakan energi banyak untuk melawan sel-sel kanker yang ada.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/482/3179215//raisa-srBp_large.jpg
Mengenal Jenis Kanker Paru, Penyakit yang Dialami Ibunda Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177760//lilah-VRd4_large.JPG
Taylor Swift Donasi Rp1,7 Miliar untuk Fans Kecilnya yang Idap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/483/3166899//lengkuas-9XCi_large.jpg
Sejuta Manfaat Lengkuas, Rempah Ajaib untuk Turunkan Kolesterol hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/481/3163859//kanker_payudara-1rpA_large.jpg
Ciri-Ciri Benjolan Kanker Payudara yang Harus Dikenali Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163183//mpok_alpa-MujZ_large.JPG
Ayu Ting Ting Kenang Kebaikan Almarhumah Mpok Alpa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/33/3163179//ruben_bagikan_momen_terakhir_bersama_mpok_alpa-SYkB_large.JPG
Ruben Onsu Bagikan Momen Terakhir Mpok Alpa, Netizen: Ternyata Selama Ini Sakit tapi Gak Berisik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement