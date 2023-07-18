Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Nyeri di Kepala Tak Kunjung Membaik, Dokter: Bisa Jadi Tanda Penyakit Tertentu

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |11:25 WIB
Nyeri di Kepala Tak Kunjung Membaik, Dokter: Bisa Jadi Tanda Penyakit Tertentu
Nyeri di kepala (Foto: Watauga hearing)
A
A
A

KADANG seseorang mengalami nyeri di kepala. Nah, jika nyeri di kepala tak kunjung membaik, maka tak boleh dianggap remeh.

Sebab nyeri di kepala yang tak kunjung membaik bisa menandai dari kondisi medis yang serius. Karenanya setiap orang harus bisa membedakan, ketika timbul rasa nyeri di kepala, apakah kondisi tersebut pada batas kewajaran atau tidak.

 nyeri di kepala

Dokter Spesialis Neurologi dari Siloam Hospitals Jantung Diagram, Vinnie Juliana Yonatan mengatakan, nyeri di kepala umum terjadi karena kurang tidur, kelelahan, juga stres.

"Rasa nyeri di kepala sifatnya ada yang ringan dan berat dengan sejumlah karakteristik. Ada rasa nyeri yang tajam, kepala seperti ditusuk, atau terasa seperti dipukul, ditekan secara konstan serta rasa berdenyut dan yang lainnya," jelas Dokter Vinnie.

Menurutnya, nyeri di kepala yang dibagi dua kelompok, yaitu sekunder dan primer. Nyeri kepala primer ini sebenarnya yang paling aman, karena penyebabnya dikarenakan bukan penyakit struktural otak atau di kepala.

"Tapi nyeri kepala sekunder patut diwaspadai karena terjadi akibat dari adanya penyakit tertentu yang mendasarinya terutama di bagian kepala dan leher," ungkap Dokter Vinnie.

Untuk nyeri kepala primer masih dibagi menjadi beberapa jenis yaitu ada yang nyeri kepala Migrain, yaitu nyeri di salah satu sisi kepala, bisa nyeri di bagian kiri saja atau kanan, diiringi rasa seperti berdenyut.

 BACA JUGA:

Adapun nyeri kepala Tension, yaitu nyeri kepala tipe tegang terasa di seluruh area kepala terutama di belakang kepala dan biasa datang saat stress maupun kurang tidur.

Nyeri kepala Cervicogenic, yaitu rasa nyeri di bagian atas dan belakang kepala dan leher. Nyeri kepala Cluster, yaitu terasa nyeri kepala di salah satu sisi sampai ke daerah mata kiri atau kanan saja.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/482/3179386//panas-zghK_large.jpg
Cara Jitu Cegah Pusing hingga Migrain saat Cuaca Panas Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/482/3178690//zaskia-sMdS_large.jpg
Zaskia Mecca Sakit Sinusitis, Keluhkan Sakit Kepala dan Hidung Mampet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement