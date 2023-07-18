Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Wisata Bernuansa Jepang di Indonesia, Serasa Lagi di Negeri Sakura

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |08:01 WIB
10 Tempat Wisata Bernuansa Jepang di Indonesia, Serasa Lagi di Negeri Sakura
Kyotoku Floting Market Bandung (Instagram @lidyaathinkjuliana)
A
A
A

TERDAPAT 10 tempat wisata seperti Jepang yang ada di Indonesia. Jepang menjadi salah satu negara yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan dunia.

Untuk bisa ke Jepang Anda memerlukan biaya yang tidak sedikit. Mengingat lokasinya yang cukup jauh dari Indonesia dan biaya hidup di Jepang yang terkenal mahal.

Namun, Anda tak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk merasakan atmosfer khasnya. Pasalnya, ada 10 tempat wisata seperti Jepang yang ada di Indonesia. Apa saja ya?

 BACA JUGA:

Villa Air Natural Resort - Bandung, Jawa Barat

Villa Air merupakan tempat penginapan yang mengusung konsep tradisional Jepang. Karena itulah bangunan di villa ini banyak menggunakan kayu-kayuan. Selain itu, terdapat kolam kecil dan juga taman yang ditata sedemikian rupa bak rumah tradisional Jepang.

Ilustrasi

 Villa Air Natural Resort Bandung (IG @icchank_ryu)

Lokasinya ada di Kompleks Vila Istana Bunga, Jl. Kolonel Masturi No.KM. 09, Karyawangi, Kec. Parongpong, Bandung, Jawa Barat.

Taman Sakura - Cibodas, Bogor

Salah satu hal yang paling menarik dari Jepang adalah pohon sakuranya. Tak sedikit wisatawan yang datang ke negara tersebut hanya untuk menikmati bunga sakura dan festival yang ada.

 BACA JUGA:

Namun, tak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk menikmati bunga berwarna merah muda tersebut. Pasalnya, di Kebun Raya Cibodas juga ada pohon sakura yang telah ditahan sejak puluhan tahun lalu dan mekar dua kali dalam setahun.

 Ilustrasi

Bunga sakura

Lokasinya ada di Jl. Taman Cibodas, Sindangjaya, Kec. Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Asia Heritage - Pekanbaru, Riau

Di luar pulau Jawa juga terdapat tempat wisata dengan konsep Jepang. Tempat tersebut adalah Asia Heritage yang berlokasi di Pekanbaru, Riau. Selain itu, tempat wisata ini juga memiliki konsep wisata Tiongkok dan juga Korea.

Lokasinya ada di Jl. Yos Sudarso No.Km12, RW.5, Muara Fajar, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau.

Halaman:
1 2 3
      
