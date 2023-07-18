30 Rekomendasi Tempat Wisata Paling Hits di Bali 2023, Nikmati Segala Keindahannya

MENGULAS daftar 30 tempat wisata paling hits di Bali 2023, cocok buat pilihan liburan bareng pasangan, keluarga, atau sejawat. Pesonanya tak diragukan lagi karena bukan hanya disukai wisatawan Nusantara, tapi juga dari mancanegara.

Bali termasuk destinasi liburan paling populer di dunia. Keindahan alam bercampur dengan budaya dan tradisi, membuat Bali jadi magnet bagi wisatawan di seluruh dunia. Pulau Dewata selalu ramai dikunjungi turis.

Bagi Anda yang berniat berlibur ke Bali, berikut rekomendasi 30 tempat wisata di Bali 2023 yang paling hits.

Nusa Penida

Berlokasi di Kabupaten Klungkung, Nusa Penida menjadi salah satu tempat wisata di Pulau Bali yang tak pernah mati. Tempat wisata yang satu ini terkenal dengan Pantai Angel Billabong dan Pantai Klungkung yang indah.

Pura Tanah Lot

Selanjutnya ada Pura Tanah Lot yang tak hanya dikenal dengan bangunan pura di atas batu karang saja, namun pemandangan matahari tenggelam yang indah dan eksotis.

Danau dan Gunung Batur

Tak hanya pantai, Bali juga memiliki tempat wisata berupa danau dan pegunungan. Salah satu yang paling populer adalah danau dan Gunung Batur.

Seminyak

Seminyak menjadi surga liburan eksklusif bagi para turis. Pasalnya, kawasan ini memiliki berbagai macam pusat perbelanjaan barang mewah dan tempat wisata nomor wahid.

Ubud Monkey Forest

Menyambangi Ubud tentu tak afdal jika tidak mampir ke Ubud Monkey Forest. Tempat wisata yang berlokasi di hutan lindung ini terkenal dengan banyaknya kera yang tak malu-malu berinteraksi dengan wisatawan.

Pantai Canggu

Bagi pecinta selancar, Pantai Canggu bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan. Selain pesona pantainya yang indah, tempat wisata yang satu ini juga kerap dijadikan sebagai venue perlombaan selancar skala internasional.

Pantai Nusa Dua

Berlokasi di kawasan Bali Tourism Development Corporation (BTDC), Pantai Nusa Dua dikenal secara luas sebagai tempat wisata eksklusif. Tak hanya menyajikan pemandangan pantai yang indah, kawasan ini juga memiliki banyak hotel bintang 5.