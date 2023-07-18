Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Tempat Wisata di Megamendung Puncak Bogor, Liburan Favorit Keluarga

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:00 WIB
5 Rekomendasi Tempat Wisata di Megamendung Puncak Bogor, Liburan Favorit Keluarga
Nicole's River Park, Megamendung, Bogor. (Instagram @febbyfebrianty92)
A
A
A

TEMPAT wisata di Megamendung Puncak, Bogor menjadi favorit banyak keluarga, apalagi warga Jabodetabek. Tak perlu pergi terlalu jauh untuk menjangkau kawasan hiburan yang menyenangkan.

Ditambah lagi, tempat wisata di Megamendung Puncak ini juga terkenal akan ciamiknya panorama alam!

Setidaknya ada 5 rekomendasi tempat wisata Megamendung yang patut disambangi. Penasaran? Simak dulu berikut ini.

 BACA JUGA:

1. Nicole's River Park

Tempat wisata Megamendung Puncak bernama Nicoles River Park mengusung tema Satu Wisata Beragam Cerita. Sejalan dengan ungkapan tersebut, Anda bakal pulang membawa sejuta pengalaman unik.

Berbagai kastil cantik menghuni tempat wisata satu ini. Belum lagi, aneka spot foto, mini zoo, chocolatery, dan ada pula deep sea dengan suasana bak bawah laut yang siap bikin Anda betah.

Lokasi : Jl. Raya Puncak KM. 75, No.57, Cipayung Datar, Kec. Megamendung,

 BACA JUGA:

2. The Ranch Megamendung

Tempat wisata The Ranch Megamendung di Puncak, Bogor terkenal menyuguhkan aneka bangunan unik bernuansa ala Eropa! Setiap kaki melangkah, jiwa-jiwa konten akan keluar dna enggan melewatkan momen berpose dengan latar bangunan estetik.

Taman bunga juga semakin menambah sempurna suasana cantik di The Ranch. Salah satu aktivitas yang seringkali menarik minat pengunjung adalah menunggangi kuda. Sesekali tak ada salahnya coba memacu kuda di lintasan sejauh 2 kilometer.

Lokasi : Jl. Raya Puncak Gadog

Halaman:
1 2 3
      
