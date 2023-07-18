Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Pantai Cantik yang Wajib Dikunjungi di Pulau Bangka, Bikin Ogah Pulang

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |21:01 WIB
7 Pantai Cantik yang Wajib Dikunjungi di Pulau Bangka, Bikin Ogah Pulang
Pantai Rambak di Pulau Bangka, Bangka Belitung. (Foto: exotic.bangka.go.id/Habil Joniusra)
A
A
A

PULAU Bangka di Provinsi Bangka Belitung dianugerahi alam yang indah dan bertaburan pantai cantik menawan yang bisa membuat wisatawan terpesona. Keindahan pantai di Bangka bisa bikin enggan cepat-cepat pulang.

Misalnya saja, 7 pantai berikut ini, yang punya keistimewaan tersendiri!

1. Pantai Penyusuk

Pantai cantik di Pulau Bangka salah satunya ada Pantai Penyusuk. Di sini, susunan batu granit menambah nilai keeksotisan pantai sehingga cocok bagi Anda yang ingin berburu foto estetik.

Ilustrasi

Pantai Penyusuk di Bangka ( Instagram @fanihadi)

Sembari menikmati lautan bermadu pasir putih, cobalah duduk di atas batu granit untuk merasakan sensasi berbeda.

2. Pantai Tikus Emas

Meskipun namanya Tikus Emas, pantai cantik ini bukan dihuni oleh rombongan tikus kok! Penamaan pantai seperti itu dikarenakan banyak jalan tikus menuju pantai.

Pantai cantik di Pulau Bangka ini tak cuman menawarkan pemandangan alam, tapi ada pula aktivitas menarik yang bisa dijajal. Misalnya saja berkeliling area pantai menggunakan ATV atau bermain voli di atas pasir halus.

Ilustrasi

Pantai Tikus Emasdi Bangka (ANTARA)

3. Pantai Rambak

 

Pantai cantik selanjutnya yang dapat dijumpai ketika mengunjungi Pulau Bangka ada Pantai Rambak. Akses jalan menuju pantai terbilang mudah lantaran sudah diaspal.

Selama berkunjung ke pantai satu ini, batu-batu granit di sana turut mempercantik paduan laut dan pasir yang bersih. Kalau tidak ingin sekedar duduk di menatap lautan biru, Anda juga bisa coba berenang atau bahkan menyelam.

