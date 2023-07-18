Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

11 Tempat Wisata di Batu Malang 2023, Asyik Dikunjungi Bareng Orang Tersayang

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |12:00 WIB
Batu Flower Garden salah satu destinasi wisata di Kota Batu, Jawa Timur yang punya spot foto estetik. (Instagram @batuflowergarden.cobanrais)
TEMPAT wisata di Kota Batu, Malang Raya, Jawa Timur pilihannya cukup bervariasi dan banyak pula yang ramah anak. Sehingga, Anda pun bisa mengajak keluarga termasuk si buah hati melancong ke spot-spot wisata menarik di sana.

Kota Batu yang masuk dalam kawasan Malang Raya memang menyajikan aneka tempat wisata menyenangkan. Mulai dari wisata hiburan dengan macam-macam wahana permainan, sampai ada juga wisata alam yang memanjakan mata hingga bikin healing!

Kalau dalam waktu dekat berniat mengunjungi kota Batu, tidak ada salahnya mencatat 11 tempat wisata berikut ini!

1. Museum Angkut

Museum Angkut menjadi satu dari sejumlah tempat wisata di Batu Malang yang tidak boleh terlewat. Rasakan betapa asyiknya melihat aneka macam koleksi kendaraan klasik, kuno, hingga tampak begitu unik!

Puas berfoto di antara moda transportasi menggemaskan, Anda juga siap-siap dibikin terpukau dengan banyak sekali spot-spot foto instagramable.

Ilustrasi

Museum Angkut

Vibes-nya bakal bikin lupa kalau Anda sedang di Indonesia, saking terlihat seperti wilayah kota Eropa! 

Lokasi : Jl. Terusan Sultan Agung No.2 Kec. Batu, Kota Batu

2. Batu Night Spectacular 

Batu Night Spectacular mengajak Anda menaiki wahana permainan seru seperti Merry Go Round, mengunjungi spectacular show yang dihiasi lampu-lampu menawan, dan trick art gallery.

Tak lupa juga, kalau ke tempat wisata di Batu Malang ini juga wajib menikmati keindahan lampion garden. Setelah puas menjelajahi aneka wahana, mengisi perut di area foodcourt bisa jadi pilihan tepat.

Ilustrasi

Lokasi dan harga tiket masuk : Jalan Hayam Wuruk, No 1 , Oro-Oro Ombo, Batu / Rp 40.000 (reguler) dan Rp 100.000 (tiket terusan).

3. Jawa Timur Park 

Jawa Timur Park merupakan tempat wisata incaran turis yang bertandang ke kota Batu. Pilihan wahana bermainnya sangat lengkap, tak heran kalau Jatim Park tak pernah sepi pengunjung.

Misalnya saja wahana yang bisa dijajal ada waterboom, sand garden, taman burung, dan museum bagong. Atau, kalau ingin lebih menantang adrenalin, Anda bisa coba menaiki superman coaster, flying tornado, sky ride , serta masih banyak lagi.

Ilustrasi

Jatim Park 1

Lokasi : Jalan Kartika No 2, Desa Sisir, Batu

4. Batu Secret Zoo

Melihat hewan-hewan menggemaskan untuk mengisi momen liburan bukan cuman bisa Anda nikmati di Taman Safari saja. Apabila mengunjungi kota Batu, melipir lah sejenak ke Batu Secret Zoo.

Mungkin koleksi satwa di sini tidak terlalu lengkap, tapi Batu Secret Zoo menawarkan pengalaman tak terlupakan yang jarang ada di tempat lain.

Apakah itu? Nikmati santapan lezat di restoran yang langsung menghadap ke kandang harimau. Tenang, antara restoran dan wilayah hewan buas itu dilapisi oleh kaca kokoh. 

Lokasi : Jl. Raya Oro-Oro Ombo No.9, Temas, Kec. Batu

      
