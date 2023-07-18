Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk ke Watu Amben Yogyakarta, Tempat Nongkrong Asyik dengan Pemandangan Alam Ciamik

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |06:02 WIB
Yuk ke Watu Amben Yogyakarta, Tempat Nongkrong Asyik dengan Pemandangan Alam Ciamik
Watu Amben, Yogyakarta (Foto: Instagram/@irfann_15)
A
A
A

SALAH satu tempat yang bisa masuk daftar list nongkrong di Yogyakarta yaitu Watu Amben. Tempat ini menjadi angkringan kekinian yang banyak dituju anak muda Yogyakarta.

Saat berkunjung ke sini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan kota mirip bukit bintang yang sangat indah, terutama malam hari.

Lokasi Watu Amben berada di Jalan Dlingo, Patuk, Area Kebun, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Watu Amben berasal dari bahasa Jawa, artinya batu, sedangkan Amben memiliki arti ranjang. Tempat ini dijuluki Watu Amben, karena terdapat batu yang berukuran besar di tempat ini dan berbentuk seperti ranjang atau tempat tidur.

Infografis Wisata Favorit Yogyakarta

Konon, batu itu dijadikan tempat peristirahatan Raja Yogyakarta di masa lampau dan diperkirakan telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram.

Struktur bebatuan di bukit ini, berjenis vulkanik berwarna hitam dan memiliki tekstur yang sangat keras.

Tempat ini dibuka selama 24 jam dan tidak dikenakan biaya masuk pada saat berkunjung. Hanya dikenakan biaya parkir yaitu untuk motor sebesar Rp2.000 dan mobil Rp5.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035384/titik_nol_kilometer_yogyakarta-ycwO_large.JPG
Kenapa Disebut Titik Nol Kilometer Yogyakarta? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/408/3033768/pantai_siung-D2ak_large.JPG
10 Tempat Tenang di Yogyakarta, Paling Cocok buat Kaum Introvert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/408/3008622/10-hotel-dekat-malioboro-bisa-jalan-kaki-lho-P3zESWcvgP.JPG
10 Hotel Dekat Malioboro, Bisa Jalan Kaki Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/408/2996524/cara-menuju-pantai-kukup-surga-bahari-berjuluk-tanah-lotnya-jogja-qclTWp1ZKd.JPG
Cara Menuju Pantai Kukup, Surga Bahari Berjuluk Tanah Lotnya Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/408/2990492/5-destinasi-wisata-populer-di-gunungkidul-cocok-buat-liburan-lebaran-2024-c2HpeFz4XW.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Gunungkidul, Cocok buat Liburan Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/408/2985087/6-tempat-ngabuburit-asyik-di-yogyakarta-bisa-berburu-takjil-sambil-berwisata-TXrzejfhgZ.JPG
6 Tempat Ngabuburit Asyik di Yogyakarta, Bisa Berburu Takjil Sambil Berwisata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement