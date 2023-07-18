Yuk ke Watu Amben Yogyakarta, Tempat Nongkrong Asyik dengan Pemandangan Alam Ciamik

SALAH satu tempat yang bisa masuk daftar list nongkrong di Yogyakarta yaitu Watu Amben. Tempat ini menjadi angkringan kekinian yang banyak dituju anak muda Yogyakarta.

Saat berkunjung ke sini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan kota mirip bukit bintang yang sangat indah, terutama malam hari.

Lokasi Watu Amben berada di Jalan Dlingo, Patuk, Area Kebun, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Watu Amben berasal dari bahasa Jawa, artinya batu, sedangkan Amben memiliki arti ranjang. Tempat ini dijuluki Watu Amben, karena terdapat batu yang berukuran besar di tempat ini dan berbentuk seperti ranjang atau tempat tidur.

Konon, batu itu dijadikan tempat peristirahatan Raja Yogyakarta di masa lampau dan diperkirakan telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram.

Struktur bebatuan di bukit ini, berjenis vulkanik berwarna hitam dan memiliki tekstur yang sangat keras.

Tempat ini dibuka selama 24 jam dan tidak dikenakan biaya masuk pada saat berkunjung. Hanya dikenakan biaya parkir yaitu untuk motor sebesar Rp2.000 dan mobil Rp5.000.