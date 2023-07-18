Serunya Main ke Kuntum Farmfield, Wisata Edukasi Anak Berkonsep Back to Nature

BOGOR memiliki objek wisata edukasi anak yakni Kuntum Farmfield. Wisata ini berlokasi di Jalan Raya Tajur, Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Kuntum Farmfield akan mengajak Anda untuk mengenal dunia peternakan, perikanan dan perkebunan.

Wisata edukasi yang menyuguhkan suasana hangat dan kekeluargaan ini membuat Kuntum Farmfield sebagai tujuan wisata keluarga. Lokasinya yang masih asri dan hijau sehingga membuat suasana terasa sejuk serta alami.

Nuansa alam yang masih kental dengan hamparan pohon hijau yang mengelilinginya menambah kesan natural.

Di sini terdapat aneka wahana kegiatan dengan cara yang seru, salah satunya Anda bisa berinteraksi langsung dengan hewan ternak seperti memberi makan kambing, memerah susu sapi, bermain serta memberi makan kelinci dan marmut.

Selain itu, Anda bisa berkuda sambil mengelilingi area perkebunan yang hijau dengan didampingi oleh penjaganya.

Selain bisa belajar menunggangi kuda dan memberi susu domba, kegiatan yang tak kalah seru adalah menangkap ikan di kolam bersama buah hati. Di sini anak-anak bisa bermain air sambil menangkap aneka ikan segar.

Pengelola Kuntum Farmfield, Kenita Soetarjo menjelaskan, agrowisata ini bisa menjadi tempat edukasi bagi anak. Selain itu, membuat pengunjung lebih mengenal tentang dunia peternakan dan perkebunan.

"Adanya agrowisata ini untuk memberikan edukasi terutama kepada anak-anak. Bagaimana anak kita bisa tumbuh dengan berpikiran positif terhadap lingkungan alam dan sekitarnya," ujar Kenita melansir channel YouTube MNCTV.