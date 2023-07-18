Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Tempat Ritual Malam 1 Suro, Kerap Hadirkan Suasana Mistis Bikin Merinding

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |21:03 WIB
4 Tempat Ritual Malam 1 Suro, Kerap Hadirkan Suasana Mistis Bikin Merinding
Pantai Parangtritis di Bantul, DIY (Foto: Instagram/@wisatapantaiparangtritis)
A
A
A

INDONESIA punya banyak destinasi wisata menarik, dan kerap dijadikan tempat untuk melakukan ritual sakral.

Misalnya Malam 1 Suro, di masa masyarakat setempat akan melakukan beberapa ritual yang telah jadi tradisi setiap tahunnya.

Kebanyakan, tempat-tempat wisata yang akan dilakukan ritual malam 1 Suro adalah destinasi wisata bersejarah, memiliki banyak legenda serta mitos.

Berikut 4 tempat wisata yang kerap dijadikan ritual pada malam 1 Suro;

1. Keraton Yogyakarta Hadiningrat

Berlokasi jalan Rotowijayan Blok Nomor 1, Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keraton Yogyakarta Hadiningrat menjadi destinasi wisata yang dijadikan tempat ritual pada malam 1 Suro. Biasanya mereka akan melakukan Jamasan atau pembersihan diri.

Keraton Yogyakarta Hadiningrat

(Foto: Instagram/@willyjuliantoo)

Selain itu di wilayah Keraton ini juga dilakukan ritual Topo Bisu Mubeng Beteng. Yakni suatu kepercayaan, mereka akan berjalan mengitari benteng Keraton tanpa menimbulkan suara sedikitpun.

Tradisi ini dilakukan sebagai suatu evaluasi diri yang diperbuat selama satu tahun. Biasanya Topo Bisu Mubeng Beteng ini dilakukan tengah malam atau bertepatan pada pukul 24.000 WIB.

2. Keraton Surakarta Hadiningrat

Selanjutnya adalah Keraton Surakarta Hadiningrat berlokasi di Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Keraton Surakarta Hadiningrat

(Foto: Instagram/@kraton_solo)

Keraton ini juga menjadi lokasi ritual saat malam 1 Suro tiba. Salah satu ritual yang terkenal di tempat ini adalah Kirab Kebo Bule.

Pada tradisi ini, nantinya masyarakat akan ikut mengarak kerbau dan berusaha menyentuh hewan ternak tersebut. Hal ini diyakini akan mendapatkan keberkahan setelah menyentuhnya.

3. Pantai Parangtritis

Pantai yang dikenal dengan legenda Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul ini juga dijadikan tempat ritual untuk menyambut malam 1 Suro.

Banyak dari masyarakat yang melakukan ritual Jamasan atau lebih dikenal dengan cuci keris atau benda pusakan lainnya diikuti dengan tradisi melarung persembahan.

