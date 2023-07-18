Terungkap! Turis Indonesia Paling Jarang Pilih Sarapan saat Pesan Hotel

WISATAWAN Indonesia ternyata cenderung jarang menyertakan pilihan sarapan saat memesan hotel. Ini menjadikan Indonesia berada di posisi ketujuh dari sepuluh negara Asia dalam peringkat preferensi sarapan saat wisatawan memesan hotel.

Hal tersebut diungkapkan platform perjalanan digital Agoda berdasarkan analisis data pemesanan hotel pada Mei hingga Juni 2023 dari wisatawan Taiwan, Vietnam, India, Filipina, Singapura, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia.

Dari data itu terungkap bahwa wisatawan asal Taiwan menjadi yang paling sering memesan akomodasi termasuk sarapan. Hampir setengah wisatawan Taiwan (46 persen) memilih untuk mendapatkan sarapan, diikuti oleh wisatawan Vietnam (43 persen) dan India (42 persen).

Wisatawan Korea Selatan berada di belakang wisatawan Indonesia dengan hanya 29 persen yang memilih sarapan saat memesan hotel. Diikuti oleh Jepang (27 persen) dan Malaysia (23 persen) yang masing-masing berada di peringkat sembilan dan sepuluh pada tabel popularitas kebutuhan sarapan.

Wakil Direktur Regional Agoda untuk wilayah Asia Tenggara, Oseania, dan India Enric Casals mengatakan bahwa ada banyak faktor yang menentukan popularitas menyertakan sarapan saat memesan akomodasi.

"Sering kali fleksibilitas untuk memutuskan di menit-menit terakhir tergantung pada rencana Anda selama perjalanan, tetapi, perlu dicatat bahwa jika Anda berencana untuk memulai hari dengan makan, memesan sarapan sekaligus saat memesan hotel seringkali lebih murah," kata Casals seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (19/7/2023).