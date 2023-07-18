Alasan Brunei Darussalam Tak Punya Gedung Pencakar Langit, Padahal Kekayaannya Melimpah

BRUNEI Darussalam merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Rakyatnya makmur sejahtera dan menikmati hidup dengan penuh ketenangan di negara berjuluk Petro Dollar.

Namun, kota di Brunei tidak begitu megah dengan gedung-gedung pencakar langit layaknya negara kaya.

Padahal negara-negara lain di Asia Tenggara yang jadi tetangga Brunei Darussalam semuanya punya gedung-gedung pencakar langit seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Manila, dan Vietnam.

Lalu, kenapa Brunei Darussalam sampai tak punya gedung pencakar langit, padahal mereka punya kekayaan melimpah?

Gedung tertinggi di Brunei Darussalam saat ini adalah gedung Kementerian Kewangan atau Keuangan. Tingginya hanya 21 lantai atau sekitar 120 meter.

Tentu saja belum masuk katagori pencakar langit karena masih di bawah 150 meter.

Brunei Darussalam yang dijuluki Kingdom of Unexpected Treasures atau kerajaan dengan harta karun melimpah memang tak membolehkan pembangunan gedung yang pencakar langit.