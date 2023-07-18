Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Alasan Brunei Darussalam Tak Punya Gedung Pencakar Langit, Padahal Kekayaannya Melimpah

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:00 WIB
Alasan Brunei Darussalam Tak Punya Gedung Pencakar Langit, Padahal Kekayaannya Melimpah
Masjid Sultan Oemar Ali Saifuddien di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam (Foto: wallpaperbetter.com)
A
A
A

BRUNEI Darussalam merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Rakyatnya makmur sejahtera dan menikmati hidup dengan penuh ketenangan di negara berjuluk Petro Dollar.

Namun, kota di Brunei tidak begitu megah dengan gedung-gedung pencakar langit layaknya negara kaya.

 BACA JUGA:

Padahal negara-negara lain di Asia Tenggara yang jadi tetangga Brunei Darussalam semuanya punya gedung-gedung pencakar langit seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Manila, dan Vietnam.

Lalu, kenapa Brunei Darussalam sampai tak punya gedung pencakar langit, padahal mereka punya kekayaan melimpah?

 

Gedung tertinggi di Brunei Darussalam saat ini adalah gedung Kementerian Kewangan atau Keuangan. Tingginya hanya 21 lantai atau sekitar 120 meter.

Tentu saja belum masuk katagori pencakar langit karena masih di bawah 150 meter.

Brunei Darussalam yang dijuluki Kingdom of Unexpected Treasures atau kerajaan dengan harta karun melimpah memang tak membolehkan pembangunan gedung yang pencakar langit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement