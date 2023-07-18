Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Film yang Bisa Bangkitkan Keinginan Traveling, Pernah Nonton?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |10:02 WIB
10 Film yang Bisa Bangkitkan Keinginan Traveling, Pernah Nonton?
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

PENONTON film tak sekadar terpaku pada jalan cerita dramatis yang membuat ikut hanyut ke dalamnya.

Tapi, seringkali setiap adegan dengan latar indahnya panorama alam ataupun lokasi yang benar-benar memanjakan mata membuat keinginan traveling seseorang pun bangkit.

Visual pemandangan dalam film yang menyempurnakan akting si aktor suka bikin salah fokus dan membangkitkan keinginan traveling.

Tak jarang pula, seseorang terinspirasi untuk melancong ke suatu tempat berkat film yang ditontonnya!

Setidaknya, ada 10 film yang siap membuat Anda ingin cepat-cepat bertemu akhir weekend untuk traveling. Penasaran? Berikut ulasannya seperti dikutip dari AsiaOne;

1. Into The Wild

Kenapa Into The Wild masuk dalam jajaran film yang mampu membangkitkan minat traveling? Film ini menyajikan bagaimana gembiranya dan spontanitas berjelajah secara backpacking.

Minat jalan-jalan Anda akan muncul, ditambah lagi sejumlah lokasi indah yang digambarkan dalam film betul-betul indah luar biasa. Sebut saja Salvation Mountain, Beard's Hollow, dan Taman Nasional Denali Alaska.

Film Into The Wild

(Foto: Rotten Tomatoes)

2. The Motorcycle Diaries

Film The Motorcycle Diaries siap membuat Anda ingin bangun dari duduk dan segera traveling menggunakan sepeda motor. Secara garis besar, film dramatis ini menunjukkan perjalanan menakjubkan seorang Che Guevara menggunakan motor, sebelum dia menjadi aktivis Amerika Latin.

Di samping penonton akan diperlihatkan biografi seorang Che, sosok yang berpengaruh bagi banyak orang, Anda juga akan melongo melihat keindahan sejumlah lokasi menarik.

Tempat-tempat yang menjadi pilihan lokasi syuting antara lain Machu Picchu, Danau Nahuel Huapi, Gurun Atacama, Patagonia, Venezuela, Caracas, Buenos Aires, dan Miramar.

Infografis Tren Traveling 2023

3. The Beach

Leonardo DiCaprio yang bertelanjang dada sambil mengambang di perairan Teluk Maya yang sangat cantik membuat penonton ingin ikut traveling ke Ko Phi Phi Leh.

Ya, lewat film The Beach yang dibintangi oleh aktor berusia 48 tahun itu, banyak sekali turis dari berbagai belahan dunia yang berbondong-bondong ke Teluk Maya.

Saking membludaknya turis di sana, pemerintah Thailand sempat menutup kawasan wisata alam tersebut hingga tahun 2021.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
