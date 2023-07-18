Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Hal Terlarang di Brunei Darussalam, Negara Kecil yang Tajir Melintir

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:30 WIB
7 Hal Terlarang di Brunei Darussalam, Negara Kecil yang Tajir Melintir
Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@brunei.tourism)
A
A
A

BAGI Anda yang hendak berkunjung ke Brunei Darussalam, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu berbagai larangan yang berlaku di negeri kaya raya tersebut.

Brunei merupakan negara yang dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budayanya. Setiap tahun Brunei menjadi destinasi wisata bagi pelancong dari berbagai negara.

Meski terkenal sebagai negara yang indah, Brunei Darussalam memiliki sejumlah peraturan ketat.

Melansir Culture Trip pada, berikut 7 larangan di Brunei Darussalam yang wajib diketahui wisatawan atau pendatang baru.

1. Beli dan minum alkohol di tempat umum

Brunei melarang keras aktivitas jual-beli minuman beralkohol. Namun pemerintah memberikan toleransi kepada non muslim berusia 17 tahun ke atas untuk membawa alkohol.

Syarat yang harus dipenuhi adalah mengisi formulir pedaan di banda. Formulir tersebut harus ditunjukkan saat ada pemeriksaan. Wisatawan hanya dapat mengonsumsi alkohol di hotel atau rumah pribadinya.

Brunei Darussalam

(Foto: Instagram/@brunei.tourism)

2. Larangan berdekatan

Terdapat larangan berdekatan atau berduaan bagi pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan darah atau menikah.

Larangan ini berlaku bagi umat Islam di Brunei. Hukuman dapat lebih keras jika pria dan wanita terindikasi melakukan perzinaan.

3. LGBT

Homoseksual sangat ilegal di Brunei. Pemerintah tidak segan-segan menindak tegas pelaku LGBTQ. Namun, larangan ini belum jelas pengaruhnya bagi non warga Brunei.

Dekat dengan sesama jenis di tempat umum tidak masalah. Hanya saja jangan menunjukkan perilaku secara lahiriah.

Halaman:
1 2 3
      
