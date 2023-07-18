5 Kuliner Lezat Khas Tegal, Tahu Aci hingga Sate Blengong

TEGAL di Jawa Tengah memiliki sederet makanan khas yang sebagian di antaranya bisa ditemui di warteg-warteg se-Jabodetabek.

Namun, akan terasa istimewa bila kuliner khas Tegal ini disantap langsung di daerah asal. Rasanya tentu makin nendang.

Di daerah asal, tiap kuliner nusantara pasti terjaga originalitasnya. Berbeda jika sudah dijual di daerah lain, maka makanan itu biasanya akan disesuaikan dengan lidah warga setempat. Berikut Okezone rangkumkan 5 makanan khas Tegal;

1. Tahu Aci

Saat Anda berada di Tegal jangan lupa untuk mencicipi makanan khas satu ini. Dengan bahan dasar tahu serta isian aci ini memiliki cita rasa yang gurih apalagi disantap saat hangat. Tahu aci atau tahu kuping sangat populer di Kota Tegal.

Tahu Aci khas Tegal (Foto: Instagram/@tahu_aci_tegal_asli)

Saking terkenalnya, makanan ini sampai dibuat patung tahu aci yang terletak di Kabupaten Tegal. Tak heran jika Anda sangat mudah menjumpai penjual tahu aci di seluruh daerah Tegal. Tahu aci akan nikmat jika disandingkan dengan sambal atau cabai.

2. Sate Blengong

Sate blengong sangat populer di Tegal karena namanya unik dan rasanya juga lezat. Sate blengong terbuat dari daging unggas hasil perkawinan silang entok dan bebek, dipadu bumbu oles bercita rasa gurih dan pedas.

Selain itu, tekstur sate blengong yang agak kenyal sangat cocok disantap bersama sajian ketupat sayur kental kaya akan rempah atau nasi hangat.

3. Blendung atau Jagung Pipil

Kuliner selanjutnya yang wajib Anda cicipi yakni Blendung. Banyak sekali pasar tradisional Tegal yang menjajakan jajanan ini. Makanan ini terbuat dari jagung yang direbus hingga lunak lalu diberi sedikit bumbu dan parutan kelapa, sangat cocok disantap saat hangat.

Rasanya gurih serta sedikit asin membuat Anda bernostalgia dengan jajanan tradisional masa kecil. Selain itu, manisnya jagung juga menambah kelezatan dari blendung tersebut. Biasanya blendung disajikan dengan pelengkap lainnya.