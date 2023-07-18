Hyun Bin dan Son Ye Jin Mendadak Bagi-bagi Daging Sapi ke Tetangga, Kenapa?

NETIZEN berinisial A dalam sebuah komunitas online, mengaku sebagai tetangga aktor Korea, Hyun Bin baru-baru ini membagikan perlakuan manis dari pasangan aktris daan aktor top, Son Ye Jin dan Hyun Bin.

Perlakuan manis yang dimaksud netizen A tersebut adalah, Son Ye Jin dan Hyun Bin diketahui tiba-tiba membagikan paket berisi daging sapi Korea. Dilansir dari KBizoom, Selasa (18/7/2023), hal ini sebagai permintaan maaf, lantaran Hyun Bin dan Son Ye Jin diketahui tengah melakukan pembangunan rumah untuk merenovasi huniannya yang berada di satu kawasan yang sama dengan A.

“Aktor paling favoritku di planet bumi, datang ke rumah untuk memberikan hadiah ketika aku sedang pergi,” tulis sang netizen melalui akun Instagram pribadinya.

Masih lewat akun Instagram miliknya, A menjelaskan bahwa dirinya sekalipun tak tahu jika ada konstruksi rumah di kawasan kediamannya tersebut. A menyebut, bahkan pasangan A-class tersebut meminta maaf atas kebisingan dari konstruksi yang dilakukan, serta meminta pengertian kepada para tentangganya.

“Mereka secara pribadi mengunjungi rumah saya dan bertanya apakah berisik? Kemudian menyerahkan hadiah. Mereka bahkan menunjukkan perilaku dan tata krama yang baik sebelum pergi,” tambah A.

Membaca testimoni sikap baik pasangan bintang drama Crash Landing on You tersebut kepada para tetangga, publik pun langsung terkesan sekaligus terharu. Apalagi mengingat, set daging sapi premium khas Korea seperti yang dikirimkan Hyun Bin dan Son Ye Jin tersebut umumnya dibanderol dengan harga cukup fantastis.

