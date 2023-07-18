Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menu Makanan Anak 2 Tahun agar Cepat Gemuk, Ada Ikan hingga Susu

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |22:30 WIB
Menu Makanan Anak 2 Tahun agar Cepat Gemuk, Ada Ikan hingga Susu
Menu Makanan Anak 2 Tahun agar Cepat Gemuk, (Foto: Freepik)
A
A
A

Menu Makanan Anak 2 Tahun agar Cepat Gemuk, menarik untuk diketahui para orang tua yang memiliki anak dengan berat badan kurang alias underweight.

Begitu mengetahui anak kurang berat badannya, yang langsung terpikirkan pasti adalah menu makanan apa yang harus dipersiapkan agar berat badan anak bisa bertambah alias agar anak jadi cepat gemuk.

Nah, bagi yang mungkin sedang kebingungan, seperti dilansir dari The Nourished Child, Selasa (18/7/2023) bisa simak saran dari ahli gizi anak Jill Castle di bawah ini perihal menu makanan untuk anak balita agar cepat gemuk.

1. Makanan dengan sumber lemak alami: Makanan tinggi lemak alami seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan mentega adalah contoh yang bagus. Kacang-kacangan dan biji-bijian secara alami tinggi lemak, dan merupakan sumber lemak sehat dan vitamin E yang sangat baik. Bisa tambahkan makanan sumber lemak alami ini misalnya pada roti atau crackers, pastikan kacang dipotong-potong kecil agar anak tak tersedak.

( Menu Makanan Anak 2 Tahun agar Cepat Gemuk, Foto: Freepik)  

2. Dairy products: Alias susu dan produk olahannya, cara pertama termudah yakni memastikan anak rutin minum satu gelas susu sebelum tidur adalah cara yang baik untuk mendapatkan tambahan kalori. Rutinlah membuat anak minum susu hingga 3 kali sehari atau 16 hingga 24 ons.

Selain susu, bisa juga dengan keju full lemak yang bisa disertakan saat Anda membuat sandwich keju panggang, spread cheese yang dioleskan, keju parut atau keju melted.

(Menu Makanan Anak 2 Tahun agar Cepat Gemuk, Foto: Ist) 

Jika anak tak bisa mengonsumsi produk susu atau Anda tak mau menyajikannya, susu protein kacang polong atau susu kedelai adalah alternatif susu nabati berkalori tertinggi yang bisa dipilih sebagai alternatif pengganti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/19/612/2397094/masyarakat-perlu-edukasi-pangan-yang-baik-di-masa-pandemi-1i2GYbh69M.jpg
Masyarakat Perlu Edukasi Pangan yang Baik di Masa Pandemi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/31/481/1929804/4-tips-agar-si-kecil-doyan-makan-dan-tumbuh-kembangnya-optimal-Pg6CVbpqRm.jpg
4 Tips agar si Kecil Doyan Makan dan Tumbuh Kembangnya Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/08/481/1841542/berapa-jumlah-kalori-yang-dibutuhkan-untuk-anak-NvMi5tYzHv.jpg
Berapa Jumlah Kalori yang Dibutuhkan untuk Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/31/481/1747354/saat-mpasi-bolehkah-daging-diberikan-kepada-bayi-I2TjT29DCz.jpg
Saat MPASI, Bolehkah Daging Diberikan kepada Bayi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/07/481/1661716/moms-ini-4-elemen-penting-nutrisi-untuk-balita-OqrXyutQRM.jpg
Moms, Ini 4 Elemen Penting Nutrisi untuk Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/07/481/1661600/kenali-mitos-makanan-sehat-yang-memicu-kenaikan-berat-badan-balita-o6vHrYPOxl.jpg
Kenali Mitos Makanan "Sehat" yang Memicu Kenaikan Berat Badan Balita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement