Menu Makanan Anak 2 Tahun agar Cepat Gemuk, Ada Ikan hingga Susu

Menu Makanan Anak 2 Tahun agar Cepat Gemuk, menarik untuk diketahui para orang tua yang memiliki anak dengan berat badan kurang alias underweight.

Begitu mengetahui anak kurang berat badannya, yang langsung terpikirkan pasti adalah menu makanan apa yang harus dipersiapkan agar berat badan anak bisa bertambah alias agar anak jadi cepat gemuk.

Nah, bagi yang mungkin sedang kebingungan, seperti dilansir dari The Nourished Child, Selasa (18/7/2023) bisa simak saran dari ahli gizi anak Jill Castle di bawah ini perihal menu makanan untuk anak balita agar cepat gemuk.

1. Makanan dengan sumber lemak alami: Makanan tinggi lemak alami seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan mentega adalah contoh yang bagus. Kacang-kacangan dan biji-bijian secara alami tinggi lemak, dan merupakan sumber lemak sehat dan vitamin E yang sangat baik. Bisa tambahkan makanan sumber lemak alami ini misalnya pada roti atau crackers, pastikan kacang dipotong-potong kecil agar anak tak tersedak.

2. Dairy products: Alias susu dan produk olahannya, cara pertama termudah yakni memastikan anak rutin minum satu gelas susu sebelum tidur adalah cara yang baik untuk mendapatkan tambahan kalori. Rutinlah membuat anak minum susu hingga 3 kali sehari atau 16 hingga 24 ons.

Selain susu, bisa juga dengan keju full lemak yang bisa disertakan saat Anda membuat sandwich keju panggang, spread cheese yang dioleskan, keju parut atau keju melted.

Jika anak tak bisa mengonsumsi produk susu atau Anda tak mau menyajikannya, susu protein kacang polong atau susu kedelai adalah alternatif susu nabati berkalori tertinggi yang bisa dipilih sebagai alternatif pengganti.