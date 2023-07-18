Hot Mom Angel Karamoy Pamer Perut Mulus Bikin Salfok, Netizen: Perawan Lewat!

PESONA Angel Karamoy rasanya tak pernah gagal membius mata lelaki. Artis cantik asal Manado ini seolah memiliki daya pikat tersendiri.

Status janda dua anak tak melunturkan pesona Angel Karamoy. Justru, Angel makin terlihat awet muda dan seksi dengan gayanya yang modis.

Seperti yang terlihat dari unggahan foto artis berusia 36 tahun tersebut di Instagram pribadinya ini. Angel berpose berdiri di samping mobil antik dengan gayanya yang bak ABG.

Angel Karamoy mengenakan baju crop top putih ketat yang memberi kesan seksi. Selain itu, perut mulus dan rata serta pinggang yang ramping Angel jelas terlihat karena mengenakan crop top. Kulit mulus membuat pesona Angel kian tak terbantahkan.

Untuk bawahan, dia memakai celana ripped jeans yang menambah kesan modis. Tak sampai di situ, Angel memakai topi dan sepatu dengan motif serupa. Kacamata kece yang disematkan di kerah baju membuatnya makin stylish.