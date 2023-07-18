Janda Makin Aduhai, Wika Salim Tampil Hot Pakai Dress Kemben Merah Menyala!

PENAMPILAN pedandgut cantik Wika Salim tak pernah lepas dari sorotan. Ini lantaran Wika Salim memiliki paras cantik dan body goals yang diidamkan banyak kaum Hawa.

Tak jarang Wika Salim memamerkan komelekan lekuk tubuhnya dalam balutan busana yang mencuri perhatian. Seperti penampilannya baru-baru ini yang diunggahnya ke Instagram pribadi.

Pedangdut asal Bogor tersebut tampil dengan outfit berwarna merah menyala. Kekasih Max Adam tersebut mengenakan dress kemben dengan aksen rumbai hitam pada bagian dada hingga bagian bawah.

Penampilannya makin modis berkat sarung tangan panjang sebatas sikut yang warnanya senada dengan dress. Berpose mengangkat satu lengan, Wika memamerkan ketiak mulusnya yang seperti tanpa noda.