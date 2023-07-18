Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Indah Permatasari Pemeran Hantu Si Manis Jembatan Ancol, Aslinya Cantik bak Bidadari!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |16:00 WIB
6 Potret Indah Permatasari Pemeran Hantu Si Manis Jembatan Ancol, Aslinya Cantik bak Bidadari!
Indah Permatasari (Foto: Instagram/@indahpermatas)
A
A
A

INDAH Permatasari belum lama ini terlibat dalam film produksi MVP Pictures berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Film tersebut diadaptasi dari kisah Si Manis Jembatan Ancol cukup melegenda di tengah masyarakat.

Di film garapan sutradara Anggy Umbara ini, istri dari Arie Kriting berperan sebagai Maryam. Maryam sendiri sosok wanita yang berubah menjadi hantu penasaran setelah dibunuh oleh suaminya Roy (Arifin Putra).

Di balik perannya yang menakutkan di film itu, aslinya Indah Permatasari memiliki wajah cantik bak bidadari lho. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya, Selasa (19/7/2023).

1. Pose berjemur

Indah Permatasari

Indah Permatasari nampak tengah berjemur saat menikmati liburan di kampung halaman sang suami di Wakatobi. Di foto itu Indah pose menopang dagu saat duduk di kursi kayu. Indah nampak memakai kebaya kutubaru warna hijau yang dipadukan dengan kain tenun khas Tomia Wakatobi. Rambut panjangnya digerai dan dia menyisakan poni samping.

2. Anggun pakai kebaya Bali

Indah Permatasari

Perempuan kelahiran Sulawesi itu begitu anggun dalam balutan kebaya Bali warna putih yang dipadukan dengan kain batik dan selendang warna ungu.

Di foto itu Indah memakai makeup tenal dengan lipstik merah merona. Sementara itu, rambit panjangnya disanggul dan diberi aksesori khas Bali.

3. Jadi hot mama

Indah Permatasari

Dari pernikahannya dengan Arie Kriting, Indah melahirkan seorang bayi menggemaskan yang dipanggil Baby V. Hingga saat ini Indah belum menunjukkan wajah anaknya ke publik. Namun dia banyak mengunggah momen saat momong buah hatinya.

Seperti di foto ini Indah terlihat bersandar di mobil saat menggendong anaknya. Indah memakai kaus motif dan celana abu-abu. Dia juga menambahkan kacamata hitam pada penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/612/3076040/indah_permatasari-0Xbk_large.jpg
Potret Indah Permatasari Belanja di Pasar Tradisional, Dipuji Cantik dan Tanpa Gengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050696/indah_permatasari-e3C7_large.jpg
Tampilan Cantik Indah Permatasari dengan Rambut Baru, Lebih Fresh dengan Model Bob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040750/indah_permatasari-tens_large.jpg
Indah Permatasari Dapat Honor Tak Sampai Rp500 Ribu saat Pertama Kali Akting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009527/3-potret-naka-anak-indah-permatasari-dan-arie-kriting-yang-akhirnya-go-public-losyxZ5Xu9.jpg
3 Potret Naka, Anak Indah Permatasari dan Arie Kriting yang Akhirnya Go Public
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008327/potret-indah-permatasari-belanja-ke-pasar-tradisional-bercelana-pendek-dan-sandal-jepit-Ft35jPqbbt.jpg
Potret Indah Permatasari Belanja ke Pasar Tradisional, Bercelana Pendek dan Sandal Jepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/612/2957806/curhat-pilu-arie-kriting-masih-berjuang-dapatkan-restu-mertua-FOPjXg3kMP.jpg
Curhat Pilu Arie Kriting, Masih Berjuang Dapatkan Restu Mertua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement