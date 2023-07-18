6 Potret Indah Permatasari Pemeran Hantu Si Manis Jembatan Ancol, Aslinya Cantik bak Bidadari!

INDAH Permatasari belum lama ini terlibat dalam film produksi MVP Pictures berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Film tersebut diadaptasi dari kisah Si Manis Jembatan Ancol cukup melegenda di tengah masyarakat.

Di film garapan sutradara Anggy Umbara ini, istri dari Arie Kriting berperan sebagai Maryam. Maryam sendiri sosok wanita yang berubah menjadi hantu penasaran setelah dibunuh oleh suaminya Roy (Arifin Putra).

Di balik perannya yang menakutkan di film itu, aslinya Indah Permatasari memiliki wajah cantik bak bidadari lho. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya, Selasa (19/7/2023).

1. Pose berjemur





Indah Permatasari nampak tengah berjemur saat menikmati liburan di kampung halaman sang suami di Wakatobi. Di foto itu Indah pose menopang dagu saat duduk di kursi kayu. Indah nampak memakai kebaya kutubaru warna hijau yang dipadukan dengan kain tenun khas Tomia Wakatobi. Rambut panjangnya digerai dan dia menyisakan poni samping.

2. Anggun pakai kebaya Bali





Perempuan kelahiran Sulawesi itu begitu anggun dalam balutan kebaya Bali warna putih yang dipadukan dengan kain batik dan selendang warna ungu.

Di foto itu Indah memakai makeup tenal dengan lipstik merah merona. Sementara itu, rambit panjangnya disanggul dan diberi aksesori khas Bali.

3. Jadi hot mama





Dari pernikahannya dengan Arie Kriting, Indah melahirkan seorang bayi menggemaskan yang dipanggil Baby V. Hingga saat ini Indah belum menunjukkan wajah anaknya ke publik. Namun dia banyak mengunggah momen saat momong buah hatinya.

Seperti di foto ini Indah terlihat bersandar di mobil saat menggendong anaknya. Indah memakai kaus motif dan celana abu-abu. Dia juga menambahkan kacamata hitam pada penampilannya.