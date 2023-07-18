5 Potret Margot Robbie Bergaya ala Barbie, Cantiknya Bikin Meleleh!

FILM Barbie resmi tayang di berbagai negara termasuk Indonesia. Berkat film tersebut nama Margot Robbie pun jadi sorotan usaI berhasil memerankan karakter barbie.

Film tersebut menceritakan tentang perjalanan boneka barbie dalam mencari jati diri. Kemudian barbie menjalani kehidupan di dunia nyata. Di film garapan Mattel itu, Margot sukses mendalami karakter tersebut.

Tak lantas penampilan Margot Barbie langsung jadi sorotan karena mirip dengan barbie hidup. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @margotrobbieofficial, Selasa (18/7/2023).

1. Anggun pakai strapless dress





Potret Margot saat menghadiri sebuah acara. Penampilannya begitu anggun memakai strapless dress mini warna mariin yang senada dengan hand bag dan high heels-nya. Sementara itu tampilan rambutnya dicepol dan dia menyisahkan poni samping. Sementara makeupnya Margot memilih warna natural. Cantik banget.

2. Tampil elegan pakai dress putih





Saat menghadiri premier film Barbie, Margot memilih memakai slim dress putih dengan aksen off shoulder berbulu. Gayanya makin menawan dengan sarung tangan dan kain panjang menjuntai.

Tak hanya itu, Margot juga menambahkan aksesori kalung dan anting pearl. Rambut panjangnya dicepol namun tetap terlihat elegan.

3. Pakai dress hitam





Potret Margot begitu memukau memakai slim dress hitam dengan asken bling-bling. Di bagian bawah gaunnya terdapat aksen ruffle berbahan dress yang membuat tampilannya makin nyentrik.

Margot juga menambahkan sarung tangan hitam high heels dan aksesori emas putih. Dia pose melambaikan tangan saat berada di atas karpet. Gayanya bak barbie sungguhan.