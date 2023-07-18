Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Margot Robbie Bergaya ala Barbie, Cantiknya Bikin Meleleh!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |15:06 WIB
5 Potret Margot Robbie Bergaya ala Barbie, Cantiknya Bikin Meleleh!
Morgot Robbie (Foto: Instagram/@morgotrobbieofficial)
A
A
A

FILM Barbie resmi tayang di berbagai negara termasuk Indonesia. Berkat film tersebut nama Margot Robbie pun jadi sorotan usaI berhasil memerankan karakter barbie.

Film tersebut menceritakan tentang perjalanan boneka barbie dalam mencari jati diri. Kemudian barbie menjalani kehidupan di dunia nyata. Di film garapan Mattel itu, Margot sukses mendalami karakter tersebut.

Tak lantas penampilan Margot Barbie langsung jadi sorotan karena mirip dengan barbie hidup. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @margotrobbieofficial, Selasa (18/7/2023).

1. Anggun pakai strapless dress

Morgot Robbie

Potret Margot saat menghadiri sebuah acara. Penampilannya begitu anggun memakai strapless dress mini warna mariin yang senada dengan hand bag dan high heels-nya. Sementara itu tampilan rambutnya dicepol dan dia menyisahkan poni samping. Sementara makeupnya Margot memilih warna natural. Cantik banget.

2. Tampil elegan pakai dress putih

Morgot Robbie

Saat menghadiri premier film Barbie, Margot memilih memakai slim dress putih dengan aksen off shoulder berbulu. Gayanya makin menawan dengan sarung tangan dan kain panjang menjuntai.

Tak hanya itu, Margot juga menambahkan aksesori kalung dan anting pearl. Rambut panjangnya dicepol namun tetap terlihat elegan.

3. Pakai dress hitam

Morgot Robbie

Potret Margot begitu memukau memakai slim dress hitam dengan asken bling-bling. Di bagian bawah gaunnya terdapat aksen ruffle berbahan dress yang membuat tampilannya makin nyentrik.

Margot juga menambahkan sarung tangan hitam high heels dan aksesori emas putih. Dia pose melambaikan tangan saat berada di atas karpet. Gayanya bak barbie sungguhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Barbie Morgot Robbie Barbie
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873089/tren-barbie-botox-bikin-leher-lebih-panjang-dan-ramping-berapa-harganya-RpIFVLR2a8.jpg
Tren Barbie Botox Bikin Leher Lebih Panjang dan Ramping, Berapa Harganya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/612/2853617/6-boneka-barbie-termahal-di-dunia-harganya-bikin-tercengang-tembus-rp16-miliar-q8zo1SF5sB.jpg
6 Boneka Barbie Termahal di Dunia Harganya Bikin Tercengang, Tembus Rp16 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/612/2853402/kisah-jack-ryan-ciptakan-barbie-yang-kini-viral-dulunya-desainer-rudal-ADJNfqot6c.jpg
Kisah Jack Ryan Ciptakan Barbie yang Kini Viral, Dulunya Desainer Rudal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/194/2853127/gaya-7-artis-cantik-indonesia-berdandan-ala-barbie-siapa-paling-mirip-wGmQPhFkkx.jpg
Gaya 7 Artis Cantik Indonesia Berdandan ala Barbie, Siapa Paling Mirip?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/612/2852091/siapa-nama-asli-boneka-barbie-ternyata-ini-asal-usulnya-mRES7D9gSX.JPG
Siapa Nama Asli Boneka Barbie? Ternyata Ini Asal Usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/611/2851946/potret-rachel-vennya-tranformasi-jadi-barbie-netizen-b-aja-kEsdHsWWIv.JPG
Potret Rachel Vennya Tranformasi Jadi Barbie, Netizen: B Aja!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement