Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Gaya Angie Marcheria, Gamer Cantik Idola Netizen yang Makin Hot!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |22:00 WIB
7 Gaya Angie Marcheria, Gamer Cantik Idola Netizen yang Makin Hot!
Angie Marcheria (Foto: Instagram/@angiemstwn)
A
A
A

SEDERET gamer cantik kerap mencuri perhatian netizen di media sosial. Salah satunya Angie Marcheria, brand ambassador dari Bigetron Esports.

Angie Marcheria memiliki paras cantik dan senyum memikat. Selain itu, Angie juga memiliki gaya fashion yang modis nan seksi.

Tak heran jika unggahan foto-fotonya di Instagram kerap bikin netizen gagal fokus. Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @angiemstwn, Kamis (20/7/2023).

1. Cantik bak artis Korea

Angie Marcheria

Pertama ada Angie Marcheria saat pemotretan mengenakan busana tanpa lengan berwarna hitam. Dia tampak memesona dengan rambut panjang yang digerai. Sembari menoleh, tatapan mata Angie dijamin bikin pria manapun meleleh dibuatnya.

Pesona kecantikan Angie pun bikin netizen klepek-klepek. Potretnya kali ini disebut netizen bak artis Korea.

"KPOP Idol," ujar @mirza***

"Ini aktris korea?," tanya @fai***

"Makin hari makin Cantik banget," tutur @rasya***

2. Kece dan seksi dengan outfit serba putih

Angie Marcheria

Berikutnya ada potret Angie tampil kece dengan outfit serba putih. Angie mengenakan kemeja putih dengan kancing dibuka distyling menjadi outer. Dia mengenakan crop top putih ketat yang memberi kesan seksi.

Tak hanya itu, posenya juga tak kalah mencuri perhatian, mengangkat satu lengan ala menguncir rambut. Tak hanya posenya, tatapan mata Angie membuat aura seksinya kian terpancar.

3. Gaya kece saat nonton konser BLACKPINK

Angie Marcheria

Berikutnya ada gaya Angie saat menonton konser BLACKPINK di Gelora Bung Karno, Jakarta. Angie tampak cantik berpose memegang light stick dengan gaya OOTD yang stylish.

Dia mengenakan bra sport hitam dengan celana jeans senada. Terlihat juga jaket berwarna pink muda dililit di pinggang yang bikin gayanya makin kece. Selain itu, Angie juga melengkapi gayanya dengan menenteng slingbag mini berwarna hitam.

4. Nonton timnas

Angie Marcheria

Masih dari GBK, kali ini Angie menonton laga Timnas Indonesia vs Argentina Juni lalu. Dia tampil sporty dan cantik mengenakan jersey timnas Indonesia dipadukan celana panjang hitam. Berpose mengacungkan salam dua jari, Angie manis banget!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078233/meyden-v7gR_large.jpg
Potret Gamer Cantik Meyden dengan Dress Vintage, Gayanya bak Noni Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076506/jena_dammaya-k2Sh_large.jpg
Gaya Jena Dammaya dengan Pose Centil, Tampil Seksi Pakai Crop Top Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/612/3053126/nita_vior-srBH_large.jpg
Tampilan Nita Vior dengan Kebaya Off Shoulder, Pancarkan Aura Cantik nan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/612/3037207/laura_ziphora-YaOb_large.jpg
Gaya Menggoda Gamer Cantik Laura Ziphora dengan Mini Dress Hitam, Pamerkan Kaki Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033670/angie_marcheria-lNdu_large.jpg
Transformasi Gamer Cantik Angie Marcheria dari Imut hingga Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3006962/potret-eca-aura-dengan-berbagai-tema-outfit-tetap-cantik-dan-menggemaskan-8Wrkb6bJG4.jpg
Potret Eca Aura dengan Berbagai Tema Outfit, Tetap Cantik dan Menggemaskan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement