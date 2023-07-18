7 Gaya Angie Marcheria, Gamer Cantik Idola Netizen yang Makin Hot!

SEDERET gamer cantik kerap mencuri perhatian netizen di media sosial. Salah satunya Angie Marcheria, brand ambassador dari Bigetron Esports.

Angie Marcheria memiliki paras cantik dan senyum memikat. Selain itu, Angie juga memiliki gaya fashion yang modis nan seksi.

Tak heran jika unggahan foto-fotonya di Instagram kerap bikin netizen gagal fokus. Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @angiemstwn, Kamis (20/7/2023).

1. Cantik bak artis Korea

Pertama ada Angie Marcheria saat pemotretan mengenakan busana tanpa lengan berwarna hitam. Dia tampak memesona dengan rambut panjang yang digerai. Sembari menoleh, tatapan mata Angie dijamin bikin pria manapun meleleh dibuatnya.

Pesona kecantikan Angie pun bikin netizen klepek-klepek. Potretnya kali ini disebut netizen bak artis Korea.

"KPOP Idol," ujar @mirza***

"Ini aktris korea?," tanya @fai***

"Makin hari makin Cantik banget," tutur @rasya***

2. Kece dan seksi dengan outfit serba putih

Berikutnya ada potret Angie tampil kece dengan outfit serba putih. Angie mengenakan kemeja putih dengan kancing dibuka distyling menjadi outer. Dia mengenakan crop top putih ketat yang memberi kesan seksi.

Tak hanya itu, posenya juga tak kalah mencuri perhatian, mengangkat satu lengan ala menguncir rambut. Tak hanya posenya, tatapan mata Angie membuat aura seksinya kian terpancar.

3. Gaya kece saat nonton konser BLACKPINK

Berikutnya ada gaya Angie saat menonton konser BLACKPINK di Gelora Bung Karno, Jakarta. Angie tampak cantik berpose memegang light stick dengan gaya OOTD yang stylish.

Dia mengenakan bra sport hitam dengan celana jeans senada. Terlihat juga jaket berwarna pink muda dililit di pinggang yang bikin gayanya makin kece. Selain itu, Angie juga melengkapi gayanya dengan menenteng slingbag mini berwarna hitam.

4. Nonton timnas

Masih dari GBK, kali ini Angie menonton laga Timnas Indonesia vs Argentina Juni lalu. Dia tampil sporty dan cantik mengenakan jersey timnas Indonesia dipadukan celana panjang hitam. Berpose mengacungkan salam dua jari, Angie manis banget!