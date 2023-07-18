6 Penampilan Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab, Pamer Paha Mulus Jadi Sorotan!

MANTAN istri Sule, Nathalie Holscher menjadi sorotan publik belakangan ini. Tak hanya soal uang bulanan dari Sule yang disorot, tetapi juga penampilan Nathalie Holscher usai melepas hijab.

Ibu satu anak tersebut mulai aktif mengunggah foto-foto penampilannya tanpa hijab di Instagram pribadinya. Nathalie Holscher juga mulai menjalani pemotretan dengan penampilan barunya.

Salah satunya menjadi sorotan netizen, karena Nathalie Holscher memamerkan aurat. Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @nathalieholscher, @victoria_makeupatelier, dan beberapa Instagram kerabatnya, Selasa (18/7/2023).

1. Cantik tampil formal

Pertama ada pemotretan Nathalie Holscher dengan fotografer Mario Ardi. Nathalie tampil cantik dengan setelan outfit formal blazer putih dan inner warna senada. Rambut panjang yang digerai membuat janda cantik ini kian memesona.

2. Selfie cantik di mobil

Berikutnya ada Nathalie Holscher berfoto selfie di mobil. Nathalie tampil kece mengenakan busana lengan panjang hijau yang dipadukan outfit denim. Dalam kolase 4 foto tersebut, Nathalie tampak cantik memamerkan senyum dan ekspresi ceria.

3. Pose dipeluk Marissya Icha

(Foto: Instagram/@marissyaichareal)

Berikutnya ada potret Nathalie Holscher dipeluk Marissya Icha dan digital kreator Maulinda Dial Oktavilia. Nathalie tampak cantik dengan rambut panjang digerai berpose sembari tersenyum manis.