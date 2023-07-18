Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Penampilan Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab, Pamer Paha Mulus Jadi Sorotan!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:00 WIB
6 Penampilan Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab, Pamer Paha Mulus Jadi Sorotan!
Nathalie Holscher (Foto: Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

MANTAN istri Sule, Nathalie Holscher menjadi sorotan publik belakangan ini. Tak hanya soal uang bulanan dari Sule yang disorot, tetapi juga penampilan Nathalie Holscher usai melepas hijab.

Ibu satu anak tersebut mulai aktif mengunggah foto-foto penampilannya tanpa hijab di Instagram pribadinya. Nathalie Holscher juga mulai menjalani pemotretan dengan penampilan barunya.

Salah satunya menjadi sorotan netizen, karena Nathalie Holscher memamerkan aurat. Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @nathalieholscher, @victoria_makeupatelier, dan beberapa Instagram kerabatnya, Selasa (18/7/2023).

1. Cantik tampil formal

Nathalie Holscher

Pertama ada pemotretan Nathalie Holscher dengan fotografer Mario Ardi. Nathalie tampil cantik dengan setelan outfit formal blazer putih dan inner warna senada. Rambut panjang yang digerai membuat janda cantik ini kian memesona.

2. Selfie cantik di mobil

Nathalie Holscher

Berikutnya ada Nathalie Holscher berfoto selfie di mobil. Nathalie tampil kece mengenakan busana lengan panjang hijau yang dipadukan outfit denim. Dalam kolase 4 foto tersebut, Nathalie tampak cantik memamerkan senyum dan ekspresi ceria.

3. Pose dipeluk Marissya Icha

Nathalie Holscher

(Foto: Instagram/@marissyaichareal)

Berikutnya ada potret Nathalie Holscher dipeluk Marissya Icha dan digital kreator Maulinda Dial Oktavilia. Nathalie tampak cantik dengan rambut panjang digerai berpose sembari tersenyum manis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/629/3159392/nathalie-kEJ4_large.jpg
Jadi Ibu Siaga, Nathalie Holscher Jemput Adzam ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/612/3141989/viral_potret_nathalie_holscher_pamer_rebahan_di_tumpukan_uang_saweran_netizen_rezeki_janda-XAwQ_large.jpg
Viral! Potret Nathalie Holscher Pamer Rebahan di Tumpukan Uang Saweran, Netizen: Menyala Emak Adzam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132270/4_respon_nathalie_holscher_usai_ditegur_bupati_gegara_nge_dj_di_sidrap_berujung_diajak_promosi_pariwisata-iHlb_large.jpg
4 Respon Nathalie Holscher Usai Ditegur Bupati Gegara Nge-DJ di Sidrap, Berujung Diajak Promosi Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/612/3131949/5_fakta_nathalie_holscher_kena_tegur_bupati_sidrap_gegara_disawer_rp150_juta_usai_nge_dj-c547_large.jpg
5 Fakta Nathalie Holscher Kena Tegur Bupati Sidrap Gegara Disawer Rp150 Juta Usai Nge-DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/612/3131133/7_perjalanan_karir_nathalie_holscher_vokalis_grup_band_hingga_disawer_rp150_juta_saat_jadi_dj-2Bjz_large.jpg
7 Perjalanan Karir Nathalie Holscher, Vokalis Grup Band hingga Disawer Rp150 Juta Saat Jadi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/612/3130797/5_potret_nathalie_holscher_nge_dj_di_sidrap_sampai_rebahan_di_atas_uang_saweran-8MiY_large.jpg
5 Potret Nathalie Holscher Nge-DJ di Sidrap Sampai Rebahan di Atas Uang Saweran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement