HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Audrey Sarah Zefanya Sebut Bullying Berdampak Negatif Hingga Dewasa

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:53 WIB
Podcast Aksi Nyata: Audrey Sarah Zefanya Sebut Bullying Berdampak Negatif Hingga Dewasa
Podcast Aksi Nyata (Foto: ist)
Kasus bullying atau perundungan yang masih saja terjadi, baik di kalangan anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Bahkan di Indonesia pun cukup tinggi, sehingga jadi hal yang harus diperhatikan baik dari diri sendiri maupun pemerintah.

Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo Audrey Sarah Zefanya Limbong mengatakan, bahwa perundungan yang dialami seseorang sejak kecil akan berdampak besar hingga dewasa nanti.

Ia mengungkapkan, bahwa bullying ini adalah sesuatu yang negatif dan dampaknya pun akan terasa besar, bahkan ketika seseorang itu sudah tumbuh dewasa. Di mana rasa ketidaknyamanan tersebut akan membekas serta memberikan efek tidak baik terhadap kehidupan sosialnya kelak.

