Viral Acara Pernikahan Anjing, Ternyata Sudah Ada Sejak Sebelum Masehi?

TENGAH wara-wiri viral di jagat maya gelaran acara pernikahan sepasang anjing ras Alaskan Malumute, Luna dan Jojo yang digelar mewah bahkan lengkap dengan prosesi adat, layaknya pesta pernikahan manusia.

Pernikahan Luna dan Jojo tersebut diketahui digelar baru-baru ini, di Pantai Indah Kapuk (PIK), dengan anggaran sebesar Rp200 juta yang digelontorkan oleh kedua pemilik anjing tersebut.

Momen pesta pernikahan mewah dan lengkap dari anjing ini pun tentunya memicu kehebohan para warganet di linimasa sosial media. Bagaimana tidak, mengutip akun Instagram @jacko.jackie.joyful.jojo, Senin (17/7/2023) acara yang digelar di Hyde Park Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara dengan rundown seperti pernikahan manusia.

Prosesi pertama diawali dengan blessing, kemudian dilanjutkan dengan prosesi Kirab yang bernuansa adat Jawa yang kental.

(Foto: TikTok @6jFamily)

Tak lupa tamu undangan yang hadir dalam prosesi pernikahan antara Luna dan Jojo ini juga tak kalah menggemaskan! Anjing-anjing yang datang sebagai para tamu undangan, terlihat hadir dengan didandani dengan kostum-kostum yang sangat menarik.