HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 18 Juli: Capricorn Perbedaan Pendapat Sengit, Pisces Butuh Ubah Mindset

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 18 Juli: Capricorn Perbedaan Pendapat Sengit, Pisces Butuh Ubah <i>Mindset</i>
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
PENASARAN peruntungan zodiakmu secara umum di awal pekan ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan zodiak untuk para pemilik zodiak Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

1. Capricorn: Hari ini ada potensi terjadinya perbedaan pendapat yang bisa menyebabkan keretakan dengan seseorang yang penting bagi Anda. Pertengkaran yang membuat para Capricorn jadi memikirkan kembali hubungan Anda dengan orang tersebut.

2. Aquarius: Ada benturan yang terjadi antara orang-orang yang tinggal bersama para Aquarius bersama dengan orang-orang penting lainnya dalam hidup Anda. Orang tua, saudara kandung, atau teman sekamar bisa mengganggu persahabatan yang Anda miliki.

Bisa dipicu karena faktor kecemburuan atau kesalahpahaman. Jangan ikut emosi, justru coba hadir sebagai mediator untuk mendamaikan.

3. Pisces: Anda mungkin membutuhkan perubahan pola pikir, salah satunya karena cara Anda sebagai Pisces untuk mendekati masalah tidak terlalu baik. Ada banyak peluang agar diri bisa tumbuh dan berubah dari momen hari ini.

(Rizky Pradita Ananda)

      
