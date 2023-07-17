Ramalan Zodiak 18 Juli: Libra Perubahan Bikin Goyah, Sagitarius Ada Musuh Tersembunyi

BAGAIMANA kata peruntungan zodiakmu secara umum di awal pekan ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan zodiak untuk para pemilik zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius.

1. Libra: Ada perubahan yang sulit di kehidupan yang bisa menggoyahkan stabilitas diri para Libra. Sepertinya Anda harus mengesampingkan harapan dan impian tertentu karena perubahan ini, malah kemungkinan besar para Libra menyerah terlalu dini. Jalani dulu, ambil jalan yang tak mainstream dan jangan menyerah pada impian Anda!

2. Scorpio: Hari ini pemilik tanda zodiak Scorpio tersadar sudah mengabaikan tanda bahaya. Seseorang dalam hidup telah menunjukkan kepada Anda siapa mereka sebenarnya lewat hal-hal kecil, tetapi para Scorpio malah memilih untuk memercayai orang-orang tersebut. Jika hanya bawa hal negatif, berpisahlah dan mencari teman yang benar-benar menghargai Anda.

3. Sagitarius: Duh! Di awal pekan, hari para Sagitarius sudah cukup memusingkan karena ada musuh tersembunyi yang baru-baru ini sudah mengetahui beberapa informasi pribadi, yang sebetulnya Anda tak inginkan untuk bisa tersebar. Kondisi makin diperburuk karena justru seseorang yang Anda kenal bisa menjadi sumbernya.

(Rizky Pradita Ananda)