Kisah Cinta Huang Hua, Eks Ratu Bulu Tangkis China yang Rela Jadi WNI Demi Suami

KISAH cinta dari Huang Hua, mantan ratu bulu tangkis China yang juga dikenal sebagai rival Susy Susanti bersama pria asal Indonesia akan dibahas singkat dalam artikel ini.

Pencinta bulu tangkis sejak dulu, pasti familiar dengan nama Huang Hua. Ya, sama halnya dengan Susy Susanti, Huang Hua adalah ratu bulu tangkis di negara asalnya China. Menariknya, jika dulu beradu skill di lapangan sebagai atlet bulu tangkis terbaik di Olimpiade 1992, saat ini justru Huang Hua diketahui merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

Perjalanan Huang Hua jadi WNI berawal dari kisah cintanya dengan pria Indonesia asal Klaten alias sang suami, yakni Tjandra Budi Darmawan. Keduanya diketahui pertama kali bertemu saat keduanya tengah berada di Malang, Jawa Timur.

Huang Hua dan Tjandra bisa saling berkenalan satu sama lain, berkat andil sang pelatih kala itu, yakni Chen Yu Niang yang sudah mengenal Indonesia karena pernah tinggal di Tanah Air.

Gelaran ajang Indonesia Open 1991 di Malang lah yang menjadi pintu pembuka kisah cinta Huang Hua dan Tjandra. Saat itu Chen memperkenalkan Huang Hua dengan Tjandra di Klaten, yang merupakan masih satu kerabat dengan Chen.