Ternyata Ini Jenis Olahraga yang Jadi Rahasia Orang Jepang Berumur Panjang

TERNYATA ini jenis olahraga yang jadi rahasia orang Jepang berumur panjang menarik untuk dikulik. Beberapa melakukan diet atau olahraga, agar terlihat sehat serta bisa memperpanjang usia biar tidak sakit.

Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia terbaru menempatkan harapan hidup rata-rata Jepang bisa mencapai 86,8 tahun untuk wanita dan 80,5 tahun untuk pria.

Dilansir Timesnownews, ternyata ini jenis olahraga yang jadi rahasia orang Jepang berumur panjang ini membuat mereka sukses dan membuat tubuh menjadi sehat. Salah staunya adalah olahraga jalan kaki.

Pasalnya, orang Jepang membenci gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Tua dan muda sama-sama suka berjalan. Duduk di lantai adalah hal yang mudah bagi orang Jepang pada umumnya. Pelajar dan karyawan berjalanke stasiun kereta, berdiri di kereta, lalu berjalan ke tempat kerja. Hal ini membuat mereka terlihat sehat.

Selain berjalan kaki, orang jepang memang menyukai sepeda untuk melakukan aktivitas masing-masing.

Begitu pula dengan orang Jepang yang memiliki kebiasaan tetap aktif setelah pensiun, baik melalui pekerjaan maupun melalui aktivitas lainnya dengan mengendarai sepeda ketimbang mobil atau motor sebagai transportasi mereka.