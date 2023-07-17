Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Jenis Olahraga yang Jadi Rahasia Orang Jepang Berumur Panjang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |08:24 WIB
Ternyata Ini Jenis Olahraga yang Jadi Rahasia Orang Jepang Berumur Panjang
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

TERNYATA ini jenis olahraga yang jadi rahasia orang Jepang berumur panjang menarik untuk dikulik. Beberapa melakukan diet atau olahraga, agar terlihat sehat serta bisa memperpanjang usia biar tidak sakit.

Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia terbaru menempatkan harapan hidup rata-rata Jepang bisa mencapai 86,8 tahun untuk wanita dan 80,5 tahun untuk pria.

Wanita Jepang

Dilansir Timesnownews, ternyata ini jenis olahraga yang jadi rahasia orang Jepang berumur panjang ini membuat mereka sukses dan membuat tubuh menjadi sehat. Salah staunya adalah olahraga jalan kaki.

Pasalnya, orang Jepang membenci gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Tua dan muda sama-sama suka berjalan. Duduk di lantai adalah hal yang mudah bagi orang Jepang pada umumnya. Pelajar dan karyawan berjalanke stasiun kereta, berdiri di kereta, lalu berjalan ke tempat kerja. Hal ini membuat mereka terlihat sehat.

Selain berjalan kaki, orang jepang memang menyukai sepeda untuk melakukan aktivitas masing-masing.
Begitu pula dengan orang Jepang yang memiliki kebiasaan tetap aktif setelah pensiun, baik melalui pekerjaan maupun melalui aktivitas lainnya dengan mengendarai sepeda ketimbang mobil atau motor sebagai transportasi mereka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/612/2962527/viral-orang-ukraina-ini-menangkan-kontes-kecantikan-jepang-alasannya-sebagai-pemain-naturalisasi-guiAoejklv.jpg
Viral Orang Ukraina Ini Menangkan Kontes Kecantikan Jepang, Alasannya Sebagai Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/612/2930913/20-panggilan-sayang-dalam-bahasa-jepang-bisa-kamu-ungkapkan-pada-pasangan-s5eVeByvml.jpg
20 Panggilan Sayang dalam Bahasa Jepang, Bisa Kamu Ungkapkan pada Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/612/2931061/apakah-jepang-aman-untuk-wanita-simak-faktanya-OaVZdG4Voe.jpg
Apakah Jepang Aman untuk Wanita? Simak Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927863/kenapa-orang-jepang-mandi-1-kali-sehari-simak-4-alasannya-bt870vtGfK.jpg
Kenapa Orang Jepang Mandi 1 Kali Sehari? Simak 4 Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927730/kenapa-orang-jepang-suka-makan-telur-mentah-simak-3-alasannya-Hiwrx83l6T.jpg
Kenapa Orang Jepang Suka Makan Telur Mentah? Simak 3 Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/612/2927723/kenapa-golongan-darah-b-tidak-bisa-kerja-di-jepang-ternyata-ini-penyebabnya-T6zzq798Xo.jpg
Kenapa Golongan Darah B Tidak Bisa Kerja di Jepang? Ternyata Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement