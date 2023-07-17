Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Hal Unik Ini Sangat Mahal di Jepang tetapi Murah di Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |19:48 WIB
6 Hal Unik Ini Sangat Mahal di Jepang tetapi Murah di Indonesia
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 6 hal unik ini sangat mahal di Jepang tetapi murah di Indonesia. Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup termahal di dunia, apalagi jika tinggal di pusat kota.

Para wisatawan Indonesia yang pernah bertandang ke Jepang tentunya menyadari jika kebutuhan harian di negeri Sakura sangat menguras kantong. Padahal, hal-hal yang sama di Indonesia bisa sangat murah, bahkan gratis.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (17/7/2023) berikut 6 hal unik ini sangat mahal di Jepang tetapi murah di Indonesia.

1. Buang Sampah

Buang Sampah

Sampah merupakan salah satu hal buruk yang terus dihasilkan oleh manusia. Orang Jepang dan Indonesia pun sama-sama menghasilkan sampah dan sama-sama memiliki regulasi pengelolaan sampah. Bedanya, buang sampah rumah tangga di Jepang cukup rumit dan mahal.

Orang-orang yang tinggal di Jepang harus memasukan sampahnya ke dalam kantong sampah khusus seharga 200 yen atau sekitar Rp. 26 ribu agar dapat diambil petugas. Sedangkan untuk sampah-sampah elektronik atau yang berukuran cukup besar harus ditempeli stiker yang harganya sekitar 1.000 yen atau sekitar Rp. 130 ribu.

Halaman:
1 2 3
      
