Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Kapal Flying Dutchman Itu Nyata?

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |09:03 WIB
Apakah Kapal Flying Dutchman Itu Nyata?
Ilustrasi (Foto: The Vintage News)
A
A
A

APAKAH kapal Flying Dutchman itu nyata pada serial animasi Spongebob Squarepants ini menarik diulas. Pasalnya, dalam animasi ini menjadi Sebagai salah satu kapal paling terkenal di dunia kelautan.

Konon katanya barang siapa yang melihat kapal Flying Dutchman berlayar di lautan maka nasib buruk akan menimpanya.

Kapal

Lantas apakah Kapal Flying Dutchman itu Nyata? simak di sini.

Melansir All Thats Interesting, tidak ada bukti konkret yang menunjukan kapal itu nyata. Berdasarkan legenda pada abad ke-17, kapal Flying Dutchman adalah sebuah mitos yang merujuk pada Kapten Bernard Fokke yang berlayar dari Amsterdam ke Pulau Jawa dengan sangat cepat.

Fokke terkenal sebagai kapten yang mampu mengendarai kapal dengan kecepatan tinggi. Hanya butuh waktu tiga bulan saja bagi Fokke untuk menempuh perjalanan tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172395//kapal_asdp-FbqA_large.jpg
Waspada Calo, Beli Tiket Online Diberlakukan di Pelabuhan Sidangoli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/320/3166093//asdp-AdnH_large.jpg
Jembatan Nusantara Angkut 1,3 Juta Kendaraan di 19 Lintasan, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163209//kapal-2LRv_large.jpg
Tarif Penyeberangan Bakal Naik demi Keselamatan Kapal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162208//pelabuhan-oLfs_large.jpg
Data Manifest di Pelabuhan Diperketat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160872//asdp-ubky_large.jpg
Penyeberangan Ajibata-Ambarita Diperkuat Jelang Aquabike dan F1 Powerboat di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157824//gangguan_layanan_di_penyeberangan_ketapang-2Vro_large.jpg
Cegah Gangguan Layanan di Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Ini Usul Pengusaha
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement