Apakah Kapal Flying Dutchman Itu Nyata?

APAKAH kapal Flying Dutchman itu nyata pada serial animasi Spongebob Squarepants ini menarik diulas. Pasalnya, dalam animasi ini menjadi Sebagai salah satu kapal paling terkenal di dunia kelautan.

Konon katanya barang siapa yang melihat kapal Flying Dutchman berlayar di lautan maka nasib buruk akan menimpanya.

Lantas apakah Kapal Flying Dutchman itu Nyata? simak di sini.

Melansir All Thats Interesting, tidak ada bukti konkret yang menunjukan kapal itu nyata. Berdasarkan legenda pada abad ke-17, kapal Flying Dutchman adalah sebuah mitos yang merujuk pada Kapten Bernard Fokke yang berlayar dari Amsterdam ke Pulau Jawa dengan sangat cepat.

Fokke terkenal sebagai kapten yang mampu mengendarai kapal dengan kecepatan tinggi. Hanya butuh waktu tiga bulan saja bagi Fokke untuk menempuh perjalanan tersebut.