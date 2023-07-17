Sambal Terasi Diskon s.d. 63% di AladinMall + Gratis Ongkir, Yuk Borong Biar Makan Jadi Lebih Lahap

SAMBAL terasi merupakan salah satu kondimen atau pelengkap hidangan yang hampir tak pernah dilewatkan, apalagi masyarakat Indonesia dikenal menyukai makanan yang memiliki cita rasa pedas.

Selain pedas, sambal terasi juga dikenal dengan rasanya yang gurih, sehingga dapat membuat makanan menjadi terasa lebih nikmat. Kalau sudah begini, makan pun jadi auto lahap.

Akan tetapi, membuat sambal terasi bisa dibilang gampang-gampang susah. Dibutuhkan beberapa bahan serta takaran yang pas supaya tercipta rasa yang sempurna. Selain itu, Anda juga harus menyisihkan waktu ketika membuatnya.

Buat Anda yang supersibuk, tentunya akan sangat sulit menyisihkan waktu untuk membuat sambal terasi. Untungnya, Sasa punya produk sambal terasi andalan yang praktis dan tinggal makan saja. Apalagi kalau Anda belinya di AladinMall, dijamin dapat harga super hemat + gratis ongkir tanpa batas.

Rekomendasi Sasa Sambal Terasi yang wajib dibeli di AladinMall

Sasa Sambal Terasi ala Sunda 18 Gr 10pcs

Sasa Sambal Terasi ala Sunda dibuat dari paduan seimbang sambal terasi, yaitu cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan tentu saja terasi asli yang menggoda. Nikmati berbagai lauk pauk dengan cocolan segar Sasa Sambal Terasi sebagai menu istimewa di saat santap siang Anda. Rasa terasinya benar-benar terasa! Dapatkan produk ini seharga Rp5.000 saja dari Rp13.700.

Sasa Sambal Terasi Ala Sunda 180gr

Sambal terasi instan, dibuat dari racik sambal Nusantara. Rasa terasinya benar-benar terasa, dalam kemasan Sachet Jar. Cocok untuk dinikmati bersama anggota keluarga! Dapatkan produk ini seharga Rp9.500 saja dari Rp16.500.

Selain beli sambal terasi dari Sasa, jangan lupa juga buat borong produk lainnya ya! Caranya gampang banget, cukup dengan mengunjungi laman Official Store melalui AladinMall.id, atau KLIK DI SINI.

Cara Mendapatkan Gratis Ongkir Tanpa Batas dari AladinMall

AladinMall selalu berusaha untuk memberikan Anda pengalaman belanja online yang menyenangkan. Karenanya, Anda selalu bisa mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa tanpa minimum pembelian.

Caranya gampang banget! Anda tinggal pilih jasa pengiriman dari SAP Express atau JNE YES. Syarat dan ketentuan berlaku, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan Anda selalu pantengin AladinMall biar nggak ketinggalan promo menariknya ya.