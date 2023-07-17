Seberapa Penting Pakai Serum Sebelum Makeup?

SEBERAPA penting pakai serum sebelum makeup? Yuk simak penjelasannya! Produk serum kini cukup beragam jenis dan manfaatnya.

Ternyata manfaat pakai serum sebelum makeup salah satunya mengunci daya tahan makeup agar lebih lama hingga kurang lebih 6 jam pada wajah.

Seperti halnya Makeup Gripping Serum, yang diformulasikan khusus digunakan sebelum makeup. CEO Haquhara Alvin menjelaskan, kandungan serum ini mudah meresap karena ada hydrolized jojoba esters, bifida ferment lysate, dan 11x hyaluronic acid.

"Serum ini dipakai untuk memberikan daya lekat yang maksimal pada produk makeup, sehingga memastikan tampilan yang terlihat segar dan flawless awet sepanjang hari," ujarnya dalam keterangan resmi.