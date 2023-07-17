Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Seberapa Penting Pakai Serum Sebelum Makeup?

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:00 WIB
Seberapa Penting Pakai Serum Sebelum Makeup?
Pakai serum sebelum makeup penting (Foto: BeBeautiful)
A
A
A

SEBERAPA penting pakai serum sebelum makeup? Yuk simak penjelasannya! Produk serum kini cukup beragam jenis dan manfaatnya.

Ternyata manfaat pakai serum sebelum makeup salah satunya mengunci daya tahan makeup agar lebih lama hingga kurang lebih 6 jam pada wajah.

Seperti halnya Makeup Gripping Serum, yang diformulasikan khusus digunakan sebelum makeup. CEO Haquhara Alvin menjelaskan, kandungan serum ini mudah meresap karena ada hydrolized jojoba esters, bifida ferment lysate, dan 11x hyaluronic acid.

Pakai Serum Sebelum Tidur

"Serum ini dipakai untuk memberikan daya lekat yang maksimal pada produk makeup, sehingga memastikan tampilan yang terlihat segar dan flawless awet sepanjang hari," ujarnya dalam keterangan resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Manfaat Serum makeup Serum Make up
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/611/3142392/bedak-MHaQ_large.jpg
Jenis-Jenis Bedak dan Fungsinya, Kenali dan Jangan Sampai Salah Pilih Bedak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014139/6-langkah-penggunaan-retinol-di-malam-hari-untuk-cerahkan-kulit-MDx1aPt1xR.jpg
6 Langkah Penggunaan Retinol di Malam Hari untuk Cerahkan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/611/2999608/tips-biar-make-up-tetap-awet-dan-flawless-saat-beraktivitas-di-luar-uM8XDXxGnP.jpg
Tips Biar Make Up Tetap Awet dan Flawless Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/611/2975073/seberapa-sering-anda-bersihkan-produk-makeup-3qEoOdihOq.jpg
Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/611/2969149/tutorial-make-up-pink-ala-hailey-bieber-cocok-untuk-rayakan-valentine-VhktPP9Cxm.jpg
Tutorial Make Up Pink ala Hailey Bieber, Cocok untuk Rayakan Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/611/2935418/5-tips-make-up-anti-longsor-bisa-tahan-seharian-YW2qjsdNHO.jpg
5 Tips Make Up Anti Longsor, Bisa Tahan Seharian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement