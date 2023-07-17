Awas Kantong Jebol, Simak 5 Tips Hemat Belanja saat Traveling ke Luar Negeri

BAGI Anda yang berencana pergi liburan ke luar negeri, tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya.

Termasuk listing belanja hingga oleh-oleh apa yang akan dibawa, dan kemudian diberikan kepada keluarga dan kerabat terdekat nantinya.

Sebagaimana diketahui, harga-harga yang dipatok di luar negeri tentu nominalnya tidak akan sama. Bahkan harganya bisa lebih mahal, sehingga Anda perlu mempersiapkan budget yang sesuai.

Nah, berikut ini 5 tips belanja hemat saat traveling ke luar negeri, yang bisa Anda coba;

1. Buat anggaran selama perjalanan

Hal pertama adalah pentingnya membuat anggaran selama perjalanan, akan membantu Anda menekan pengeluaran berlebaran ketika sedang berada di luar negeri. Perlu diingat pula, bahwa ini dilakukan agar Anda tidak kebobolan saat belanja nanti.

Listing atau anggaran khusus selama perjalanan, mulai dari transportasi, akomodasi, biaya makan, hingga oleh-oleh jika Anda tidak keberatan membawanya.

2. Jangan tukar semua uang

Ketika Anda pergi liburan ke Eropa, maka rupiah tidak akan berlaku lagi di negara sana. Untuk itu diperlukan untuk menukar sejumlah uang, menjadi mata uang negara yang akan dituju.

Namun perlu diingat, usahakan tidak menukar semua Rupiah Anda ke mata uang negara yang akan Anda kunjungi untuk traveling. Sebagian transaksi cukup menggunakan kartu debit yang sudah terverifikasi dan terdapat logo master card.

3. Jelajahi tempat wisata paling terjangkau

Biaya tiket masuk di setiap tempat wisata, khususnya di luar negeri tentunya berbeda-beda. Oleh karenanya, Anda bisa mengeksplor kawasan-kawasan yang paling terjangkau, bahkan gratis.

Anda dapat mencari informasi tentang tempat-tempat wisata dengan biaya terjangkau melalui laman-laman resmi. Sehingga bisa memperhitungkan, berapa budget yang akan dikeluarkan nantinya.