Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ray Sahetapy Sedang Sakit, Berat Badannya Turun

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:42 WIB
Ray Sahetapy Sedang Sakit, Berat Badannya Turun
Ray Sahetapy (Foto: inst)
A
A
A

AKTOR senior Ray Sahetapy saat ini tengah sakit. Hal ini diungkapkan oleh putrinya dalam akun Instagram-nya. Putrinya Merdianti Octavia menunjukkan foto bersama sang ayah yang sedang sakit.

Namun sang putri tak menjelaskan detail penyakit yang diderita ayhanya Ray Sahetapy."Halo semuanya! Mohon doa untuk Ayah kami @raysahetapy yang lagi sakit, semoga bisa sehat seperti sedia kala, semangat ya Ayah," kata Merdianti.

 Ray

Ray Sahetapi dalam berbagai fotonya itu tampak lebih kurus. Namun mukanya malah tampak lebih muda.

Sebelumnya, Ray Sahetapy mengalami sakit asam urat yang membuat dirinya susah bergerak.

Lalu apa saja gejala asam urat?

Dikutip dari Healthline, jika menderita asam urat, maka kemungkinan akan merasakan pembengkakan dan nyeri pada persendian tanggan dan kaki. Persendian kaki yang mengalami rasa nyeri, terutama di bagian jempol kaki.

 BACA JUGA:

Rasa nyeri atau sakitnya datang tiba-tiba dengan tekanan intens. Bahkan serangan asam urat, dapat membuat kaki kita rasanya seperti terbakar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/614/3179340//sakit-meXP_large.jpg
Jenguk Nonmuslim yang Sakit, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168594//sule-ARyd_large.jpg
Apa Sebenarnya Sakit yang Diderita Sule? Ini Riwayat Penyakitnya Hingga Merintih Kesakitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168507//sule-9SIr_large.jpg
Terbaring Lemah, Sule Dapat Ucapan Lekas Sembuh dari Nathalie Holscher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/482/3167912//prilly-hteZ_large.jpg
Belajar dari Prilly Latuconsina. Ini 5 Minuman Penangkal Flu di Musim Pancaroba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/482/3167613//prilly-0Ye3_large.jpg
Jatuh Sakit, Prilly Latuconsina Sering Infus di Tempat Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/618/3164129//zikir-lGO2_large.jpg
3 Bacaan Dzikir Penyembuh Segala Penyakit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement