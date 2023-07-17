Ray Sahetapy Sedang Sakit, Berat Badannya Turun

AKTOR senior Ray Sahetapy saat ini tengah sakit. Hal ini diungkapkan oleh putrinya dalam akun Instagram-nya. Putrinya Merdianti Octavia menunjukkan foto bersama sang ayah yang sedang sakit.

Namun sang putri tak menjelaskan detail penyakit yang diderita ayhanya Ray Sahetapy."Halo semuanya! Mohon doa untuk Ayah kami @raysahetapy yang lagi sakit, semoga bisa sehat seperti sedia kala, semangat ya Ayah," kata Merdianti.

Ray Sahetapi dalam berbagai fotonya itu tampak lebih kurus. Namun mukanya malah tampak lebih muda.

Sebelumnya, Ray Sahetapy mengalami sakit asam urat yang membuat dirinya susah bergerak.

Lalu apa saja gejala asam urat?

Dikutip dari Healthline, jika menderita asam urat, maka kemungkinan akan merasakan pembengkakan dan nyeri pada persendian tanggan dan kaki. Persendian kaki yang mengalami rasa nyeri, terutama di bagian jempol kaki.

Rasa nyeri atau sakitnya datang tiba-tiba dengan tekanan intens. Bahkan serangan asam urat, dapat membuat kaki kita rasanya seperti terbakar.

