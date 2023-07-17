Kenapa Kita Selalu Merasa Lapar Padahal Sudah Makan?

BEBERAPA alasan kenapa kita selalu merasa lapar padahal sudah makan sebelumnya menarik diulas. Pembahasan ini mengenai faktor dan penyebab rasa lapar pada dalam diri tubuh.

Berbagai faktor dapat berkontribusi, mulai dari pola makan hingga masalah kesehatan. Jenis makanan juga dapat memengaruhi seberapa puas perasaan mereka merasa sudah makan.

Berikut penyebab kenapa kita selalu lapar padahal sudah makan dilansir Medicalnewstoday:

1. Diet





Orang yang mengikuti diet pembatasan kalori mungkin merasa lapar hampir sepanjang waktu. Mengonsumsi lebih sedikit makanan daripada yang dibakar tubuh dapat menyebabkan tubuh memproduksi hormon yang disebut ghrelin.

Beberapa orang menyebut ghrelin sebagai "hormon lapar" karena perut melepaskannya saat tubuh membutuhkan lebih banyak makanan.