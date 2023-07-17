Artis dan Penyanyi Jane Birkin Meninggal Dunia, Didiagnosis Leukimia!

BERITA duka, penyanyi dan aktris Inggris Jane Birkin telah meninggal dunia di rumahnya di Paris usai pertarungan panjang melawan penyakit kanker pada Minggu, (16/7/2023).

Bintang berusia 76 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia oleh stafnya di ibu kota Perancis pagi ini. Hal ini diungkapkan teman dan keluarga.

Dikutip dari Dailymail, kesehatan Birkin menjadi berita utama pada tahun 2002, ketika dia didiagnosis menderita Leukemia. Ia sempat menggambarkannyas sebagai kanker yang tidak terlalu menyakitkan. Namun ia membatalkan konsernya ketika kondisinya semakin memburuk.

"Saya selalu jadi orang yang sangat optimis. Namun saya memang masih butuh waktu untuk dapat kembali konser," kata Birkin tetap semangat.

Penyanyi kelahiran London itu juga menderita stroke pada 2021 dan terpaksa membatalkan beberapa konser pada tahun itu. Dia membatalkan pertunjukan lagi Maret lalu setelah tulang belikatnya patah.

Dia adalah salah satu artis penuh sensasi pada era-60an, yang paling terkenal di Inggris. Ia terkenal karena kisah cintanya yang sensasional dan penampilan yang mencolok, dan selera mode yang tinggi.

Lalu apa saja gejala leukimia?

Berikut adalah gejala-gejala leukimia pada wanita yang dilansir dari laman Buzzle:

1. Batuk kronis

Salah satu gejala awal leukimia pada wanita adalah batuk kronis atau nyeri dada. Anda harus berhati-hati terhadap batuk persisten atau siklus berulang batuk tanpa alasan yang jelas. Waspadai juga jika sering mengalami sakit yang menjalar dari dada ke bawah menuju lengan atau bahu, segera kunjungi dokter untuk check up. Batuk kronis atau bronkitis dapat menjadi gejala kanker jaringan pembentuk darah atau kanker paru-paru juga.

2. Sering infeksi

Apakah Anda sering jatuh sakit dan mengalami demam berulang? Jika iya, ini bisa menjadi gejala kanker sel darah abnormal yang tidak dapat melawan infeksi, sehingga rentan terhadap infeksi. Jika Anda sering mengeluh demam, pegal-pegal, gejala seperti flu, cepat berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui penyebabnya.

3. Kelenjar getah bening bengkak

Leukimia adalah kanker dari sumsum tulang dan kelenjar getah bening. Seorang wanita yang dipengaruhi oleh kondisi ini mungkin menderita pembesaran kelenjar getah bening atau bengkak di leher dan ketiak. Biasanya memang tidak menimbulkan rasa sakit. Tapi, jika pembengkakan berlanjut selama lebih dari 6 minggu, kunjungi dokter sesegera mungkin.

4. Memar tanpa sebab

Jika Anda mengamati tanda hitam dan biru tanpa sebab, mungkin ada yang salah dengan trombosit dan sel darah merah. Jika Anda juga mudah memar di tempat-tempat aneh seperti jari dan tangan, segera periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya.

